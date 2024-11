Śpisz w ten sposób? Nie mam dobrych wieści...

To nie tak, że spanie na brzuchu jest absolutnie złe. Okazuje się, że ta pozycja pozwala nam uniknąć kilku niepożądanych zjawisk. Spanie w tej pozycji pozwoli nam zmniejszyć ryzyko bezdechu sennego, a nawet zniwelować chrapanie - jakże irytujące dla osób, z którymi spędzamy noc. To pozytywne aspekty, które nie są mimo wszystko w stanie przysłonić wad spania z plecami do góry .

Spanie na brzuchu jest bowiem obciążające dla naszego kręgosłupa. Ułożenie ciała w ten sposób na wiele godzin sprawia, że kręgosłup staje się nienaturalnie wygięty, co może powodować ból. Co więcej, podczas spania na brzuchu mamy wygiętą szyję - w prawo lub lewo. Po kilku godzinach spania te mięśnie mogą być mocno nadwyrężone. Zupełnie, jak gdybyśmy w ciągu dnia byli nieustannie zwróceni w jedną ze stron. Dodatkowe problemy wynikają z przyciskania twarzy do poduszki. To wspiera powstawanie zmarszczek, co będzie widoczne po latach zasypiania w ten sposób.