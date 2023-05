Starość do poprawki? Naukowcy znowu majstrują przy długowieczności

Nasze ciało na przestrzeni lat postarza się, co jest skutkiem naturalnej i powolnej degradacji naszych komórek. Wiele osób marzy, by wydłużyć swoje życie oraz by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i pełną sprawnością. Czy to pragnienie może się niedługo ziścić dzięki syntetycznych zmianach w obwodach genetycznych komórek?

Zdjęcie Będziemy przeprogramowywać starość? Eksperymenty na drożdżach dają nadzieję na długowieczność / 123RF/PICSEL