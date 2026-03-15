Japońska matcha może pomóc przy alergii. Naukowcy zaskoczeni odkryciem

Właściwości prozdrowotne matchy znane są już od dawna

Słynna japońska matcha może mieć zaskakujący wpływ na objawy alergii. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Hiroszimie sugeruje, że napój ten może ograniczać odruch kichania u osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa, czyli tzw. katar sienny, który pojawia się szczególnie w okresie wiosny, kiedy zaczynają pylić rośliny.

Matcha to drobno mielony, jasnozielony proszek powstający ze specjalnie uprawianych liści zielonej herbaty. Jest popularny nie tylko jako napój, ale także jako składnik wielu produktów spożywczych. Już wcześniej wskazywano, że zawiera liczne związki biologicznie aktywne, np. przeciwutleniacze i aminokwasy, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie, m.in. na pracę serca i mózgu oraz procesy zapalne.

Matcha ma wpływ nie tylko na układ odpornościowy

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy matcha może łagodzić objawy alergicznego nieżytu nosa. W eksperymencie wykorzystano myszy z objawami podobnymi do kataru siennego, którym podawano napój z matchy dwa-trzy razy w tygodniu przez ponad pięć tygodni, a także dodatkową dawkę herbaty 30 minut przed narażeniem na alergen.

Rezultaty były wyraźne - myszy, którym podawano matchę, kichały znacznie rzadziej niż te z grupy kontrolnej. Co ciekawe, badanie wykazało też, że herbata nie wpływała znacząco na kluczowe elementy reakcji alergicznej związane z przeciwciałami IgE czy limfocytami T.

Odkryto w ten sposób, że działanie matchy może być związane z układem nerwowym. Napój ograniczał aktywność neuronów w części pnia mózgu odpowiedzialnej za odruch kichania.

- Doustna matcha zmniejszyła kichanie, nie zmieniając wyraźnie głównych markerów immunologicznych. Zamiast tego silnie zahamowała aktywację neuronów pnia mózgu związaną z odruchem kichania - wyjaśnia prof. Osamu Kaminuma, który zajmował się badaniem.

Kluczową rolę odgrywa tu gen c-Fos, który jest wskaźnikiem aktywności neuronów reagujących na silne bodźce, takie jak kontakt z alergenem. U myszy z objawami alergii poziom aktywności tego genu był wysoki, jednak po podaniu matchy spadał niemal do normalnego poziomu.

Czy podobny efekt wystąpi u ludzi?

Autorzy badania podkreślają, że ich wyniki dotyczą na razie eksperymentów na zwierzętach. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy podobny efekt można zaobserwować u ludzi cierpiących na alergiczny nieżyt nosa. Jeśli wyniki się potwierdzą, matcha mogłaby stać się elementem wspomagającym leczenie alergii jako naturalny dodatek do standardowych terapii łagodzących objawy.

Badanie opublikowano we wczesnym dostępie w czasopiśmie npj Science of Food.

