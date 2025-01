Układ Słoneczny został zdeformowany. Winowajcą ogromny obiekt.

Układ Słoneczny ma osiem głównych planet, które krążą wokoło Słońca. Nie robią tego jednak na idealnie okrągłych orbitach. Nasz system planetarny jest najprościej w świecie zdeformowany. Co odpowiada za to zjawisko? Nową hipotezę na ten temat wysnuwa trójka naukowców.

Ogromny obiekt mógł zdeformować Układ Słoneczny

Układ Słoneczny kilka mld lat temu, a więc we wczesnym etapie istnienia, wyglądał inaczej. Obecnie znajdziemy tu osiem głównych planet, ale nie okrążają one Słońca na idealnie okrągłych orbitach, a bardziej eliptycznych. Dlaczego tak się stało? Próbują na to odpowiedzieć fizycy Garett Brown i Hanno Rein z Uniwersytetu w Toronto we współpracy z planetologiem Renu Malhotra z Uniwersytetu w Arizonie.

Według grupy naukowców wspomniana deformacja mogła być następstwem ogromnego obiektu, który mógł wpaść we wczesny Układ Słoneczny, a potem z niego uciec. Następnie odcisnął swoje piętno na dysku okołosłonecznym, co zachowało się w obecnej postaci do dziś.

Hipoteza jest ciekawa, ale nie ma nią bezpośrednich dowodów. Jakby tego było mało, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia określa się jako 1 na 1000 (lub nawet 1 do 10000). Mimo to twórcy uważają, że jest to warte rozważenia.

Co mogło wlecieć w Układ Słoneczny?

Badania bazowały na analizach komputerowych, gdzie sprawdzono różne symulacje. Zakładały one, że w Układ Słoneczny wleciał masywny obiekt o masie od 2 do 50 razy masy Jowisza. Samo zdarzenie mogłoby mieć miejsce w okolicy orbity Urana. Początkowo zakładano, że gdyby doszło do niego bliżej, to obiekt mógłby nie być w stanie uciec.

Kolejne symulacje dały dokładniejszy obraz hipotetycznego zdarzenia. Masę oszacowano na nieco ponad 8 razy większą od masy Jowisza, a samo zbliżenie mogłoby być blisko orbity Marsa. Oczywiście taki obiekt musiałby przybyć z innego układu gwiezdnego, co też nie jest nowością.

Obiekty międzygwiezdne trafiają do Układu Słonecznego i pierwszym z rozpoznanych był słynny Oumuamua z 2017 r. Potem udało się namierzyć kolejne. Choć są to bardzo małe twory, a nie olbrzym sprzed kilku mld lat, który pozostaje w sferze hipotetycznej.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Odbył się siódmy test mega-rakiety SpaceX SpaceX / AFP AFP