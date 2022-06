Topory zostały znalezione w 1920 roku w Fordwich w południowo-wschodniej Wielkiej Brytanii. Obecnie znaleziska przechowywane są w British Museum. Artefakty były wydobywane, z kamieniołomu funkcjonującego w obrębie terasy rzecznej, głównie przez robotników i archeologów amatorów w "nieformalny sposób". Część artefaktów trzymana jest w regionalnych muzeach m.in. w Canterbury i Herne Bay. Niestety część znalezisk została utracona w trakcie wydobycia żwiru.

Stanowisko archeologiczne w Fordwich jest jednym z najwcześniejszych stanowisk paleolitycznych w północno-zachodniej Europie.

Aby określić wiek dawnych narzędzi, naukowcy pod kierownictwem Alastaira Keya z Uniwersytetu w Cambridge wykorzystali nowoczesną technikę datowania. Dodatkowo przeprowadzili oni nowe badania archeologiczne w miejscu dawnego odkrycia i udokumentowali jeszcze więcej śladów na prehistoryczną działalność człowieka w tym regionie.

Siekiery były najprawdopodobniej używane do ćwiartowania zdobyczy i przetwarzania skór zwierzęcych w produkcji ubrań.

Określenie wieku prehistorycznych toporów

Naukowcy, aby określić wiek toporów wykorzystali metodę datowania radiofluorescencyjnego w podczerwieni (IR-RF). Za pomocą metody IR-RF można ustalić, kiedy ziarna piasku były ostatni raz wystawione na działanie światła dziennego. Dzięki nowym wykopaliskom, udało się zebrać próbki piasku z konkretnej warstwy (dolny paleolit), która zawierała wykopane sto lat temu topory.

Zdjęcie