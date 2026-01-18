Nowe badania wskazują, że stan zdrowia jamy ustnej, a w szczególności liczba i kondycja zębów, może przewidywać ryzyko wcześniejszej śmierci.

Twoje zęby mogą zdradzić, jak długo pożyjesz

Przeanalizowano dane stomatologiczne i medyczne ponad 190 tys. osób w wieku 75 lat i więcej. Naukowcy klasyfikowali każdy ząb jako brakujący, zdrowy, wyleczony lub z próchnicą, a następnie porównano te informacje z ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Wyniki były jednoznaczne - okazało się, że większa liczba zębów zdrowych lub wyleczonych wiązała się z niższym ryzykiem zgonu, a brakujące lub chore zęby sugerowały zwiększone ryzyko śmierci.

To podejście jest istotne, ponieważ większość wcześniejszych analiz skupiała się wyłącznie na liczbie zębów lub na ogólnym stanie jamy ustnej. Teraz badacze poszli o krok dalej, pokazując, że stan zębów także jest ważny w sprawie ryzyka zdrowotnego.

Chodzi o to, co stan zębów mówi o reszcie ciała

Naukowcy podkreślają, że zęby nie są tu winne same w sobie, lecz działają jako marker ogólnej kondycji organizmu. Zły stan jamy ustnej często idzie w parze z chorobami przewlekłymi, gorszym dostępem do opieki zdrowotnej, niedożywieniem czy stanami zapalnymi, które mogą rozprzestrzeniać się na inne części ciała. To właśnie przewlekły stan zapalny jest jednym z kluczowych mechanizmów łączącym chore zęby z wyższą śmiertelnością. Nieleczona próchnica i choroby przyzębia są źródłem bakterii, które mogą przedostawać się do krwiobiegu, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udarów i powikłań cukrzycy.

Nigdy nie jest za późno na dentystę

Istotnym wnioskiem z badania jest fakt, że wyleczone zęby nie tylko pomagają zachować jamę ustną w lepszym stanie, ale także mogą uchronić przed ryzykiem przedwczesnej śmierci. To ważny sygnał, aby reagować na problemy ze swoim zdrowiem, również z zębami, i je leczyć.

Nawet u osób starszych interwencje stomatologiczne mają sens - nie tylko pomogą w podniesieniu komfortu życia, ale także potencjalnie wydłużą je.

- Uczestnicy z dużą liczbą zdrowych zębów byli młodsi i rzadziej stosowali leki przeciwcukrzycowe, przeciwpłytkowe, beta-blokery, blokery kanału wapniowego, blokery RAS i leki przeciw demencji, a także rzadziej byli hospitalizowani - napisali autorzy badania.

