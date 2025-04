Droga Mleczna, w której znajduje się Układ Słoneczny, to duża galaktyka spiralna, która ma pewnych towarzyszy. Są to obiekty karłowate - Wielki i Mały Obłok Magellana , które widoczne są z półkuli południowej oraz znajdują się około 160-200 tys. lat świetlnych od nas. Okazuje się, że zachodzą tam katastrofalne procesy.

Wielki i Mały Obłok Magellana są ze sobą powiązane grawitacyjnie. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Nagoi odkrył dowody na to, że mniejszy obiekt jest potencjalnie rozrywany przez siły grawitacyjne swojego większego towarzysza . Jak to możliwe?

Grupa naukowców przyjrzała się około 7000 masywnych gwiazd w Małym Obłoku Magellana. Zauważono, że poruszają się one w przeciwnym kierunku względem galaktyki. Wybrane obiekty zbliżają się do Wielkiego Obłoku Magellana, a inne się od niego oddalają. Co to oznacza?