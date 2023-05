To najmniejszy wykryty czerniak w historii

Po weryfikacji przez ekspertów Guinnessa okazało się też, że mamy do czynienia z najmniejszą zmianą nowotworową skóry, jaką kiedykolwiek wykryto, więc badacze trafili do światowej Księgi rekordów Guinnessa - 1 maja sędzia przybył do OHSU, aby wręczyć każdemu członkowi zespołu certyfikat.

I choć w przypadku medycyny nie jest to może najbardziej prestiżowe osiągnięcie, to podkreśla możliwości współczesnej technologii i konieczność szybkiego reagowania na wszystkie zmiany pojawiające się na skórze.

Tak jak wspomniałam na wstępie, maj - jako miesiąc świadomości czerniaka i czas, kiedy powoli zaczynamy myśleć o opalaniu - to idealna okazja do przypomnienia, że głównymi czynnikami ryzyka są ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe pochodzące z promieniowania słonecznego lub sztucznych źródeł i indywidualna podatność na nowotwór (zwiększone ryzyko genetyczne). Nie bez znaczenia pozostają też poparzenia słoneczne z dzieciństwa, które wiążą się z większym ryzykiem zachorowania niż wieloletnia regularna ekspozycja.

Corocznie na świecie rozpoznaje się ok. 130 tys. przypadków czerniaka, większość u osób rasy białej, bo zapadalność na świecie wykazuje znaczną zależność geograficzną. Oznacza to, że jako naturalnie narażeni powinniśmy uważnie obserwować zmiany na swojej skórze, szczególnie że umieralność na czerniaka w naszym kraju jest o ok. 20 proc. wyższa niż przeciętna dla Unii Europejskiej, głównie z powodu późnej wykrywalności i braku profilaktyki.

Czego szukać? Do głównych objawów czerniaka należą: asymetryczne zabarwienie, kształt i powierzchnia zmiany, uniesienie się zmiany ponad otaczającą skórę, nieregularne ograniczenie zmiany, duży rozmiar zmian, świąd, ból, krwawienie i owrzodzenie.