Wyspa Wielkanocna online. Poznaj moai i kamieniołom z bliska
Nowoczesna technologia pozwoliła na stworzenie pierwszego w historii, szczegółowego modelu 3D jednego z najważniejszych miejsc Wyspy Wielkanocnej - kamieniołomu Rano Raraku. Dzięki niemu zwiedzający mogą z domu obejrzeć posągi moai oraz miejsca, do których nie mieliby szansy dotrzeć na żywo.
Teraz możesz obejrzeć moai bez wychodzenia z domu
Wyspę Wielkanocną każdego roku odwiedza około 100 000 turystów, aby zobaczyć słynne, 4-metrowe posągi moai. Powierzchnia Rapa Nui wynosi 163,2 km2, a wizyta na niej nie należy do łatwych przygód. Mimo to wyspa oblegana jest przez podróżnych, więc ograniczono liczbę tygodniowych lotów. Przez to każde miejsce jest szybko rezerwowane, szczególnie w szczycie sezonu od grudnia do marca.
Teraz jednak, dzięki nowoczesnej technologii i wytężonej pracy zespołu geografów i badaczy, posągi moai można podziwiać z zacisza własnego domu.
Zespół, w skład którego weszli wykładowcy z Uniwersytetu Binghamton i Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku, opublikował pierwszy w historii model 3D Rano Raraku w wysokiej rozdzielczości, jednego z głównych kamieniołomów na Rapa Nui.
Miejsca niedostępne dla turystów na żywo można zobaczyć online
Model obejmuje prawie 1000 starannie odwzorowanych posągów moai, a dodatkowo pozwala zwiedzającym na obejrzenie kamieniołomu Rano Raraku, który znajduje się w stromym kraterze wulkanicznym i jest niedostępny dla turystów ze względów bezpieczeństwa.
- Można zobaczyć rzeczy, których nie można zobaczyć na ziemi - powiedział w oświadczeniu Carl Lipo, członek zespołu.
Dzięki możliwości przybliżania i przesuwania widoku na trójwymiarowej mapie można obejrzeć z każdej strony szczyty i posągi, do których nie dałoby się dotrzeć pieszo, ponieważ sam kamieniołom znajduje się w kraterze wulkanicznym, który jest zbyt stromy i nierówny, aby bezpiecznie go przejść.
Jak powstała mapa kamieniołomu i posągów moai?
Zaczęło się od października 2023 roku, kiedy kamieniołom strawił pożar. Mieszkańcy wyspy spytali Lipo, który później wraz z zespołem przybył na miejsce w celu przeprowadzenia badań, czy mogliby udokumentować kamieniołom na wypadek jego trwałego uszkodzenia.
Naukowcy od razu się zgodzili i zaczęli przeprowadzać loty dronami. Szacunkowo odbyło się 30 lotów, podczas których zrobiono 22 tys. zdjęć w 30-metrowych odstępach, a specjalne oprogramowanie komputerowe połączył zdjęcia w model 3D.
Lipo ma nadzieję, że model nie tylko udostępni badaczom szczegółową, trójwymiarową replikę kamieniołomu Rano Raraku, ale także pomoże większej liczbie osób poznać wyspę.
Analizując poszczególne techniki rzeźbienia na różnych stanowiskach, okazało się, że wyspa składała się z wielu niezależnych grup pracujących jednocześnie. Nie była to świeża teoria, jednak Lipo twierdził, że miło jest widzieć dowody zawarte w samym kamieniołomie.
W przyszłości naukowcy wykorzystają model 3D do dalszej analizy kamieniołomu. Lipo ma również nadzieję, że model ten będzie wykorzystywany zarówno przez naukowców, jak i laików.
- Dla archeologa kamieniołom jest jak archeologiczny Disneyland - dodał badacz.
Model 3D dostępny jest do obejrzenia online.