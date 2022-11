Wystarczy zmienić dietę, by mniej się stresować? Naukowcy to sprawdzili

Ilona Dobijańska Nauka

Często możemy usłyszeć, że aby poradzić sobie ze stresem, najlepsze, co możemy zrobić, to wprowadzić do swojego życia aktywność fizyczną. Możemy ćwiczyć, spróbować medytacji, a także znaleźć czas na nasze potencjalnie ulubione zajęcia. Jak jednak wynika z badań opublikowanych przez naukowców z APC Microbiome Ireland, na odczuwany stres może mieć też wpływ... nasza dieta.

Zdjęcie Stresujesz się? Pomóc może dieta / 123RF/PICSEL