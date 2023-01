Tego miasta nigdy nie zobaczysz

Na początku XXI wieku podwodni badacze odkryli wyjątkowe miejsce, które mimo znajdowania się pod wodą, przypomina znane nam ze współczesnych miast wyjątkowe i strzeliste konstrukcje wież. Na zachód od Grzbietu Śródatlantyckiego (na szczycie Atlantis Massif) można bowiem natrafić na podwodne miasto, które swoją “architekturą" przywodzi na myśl zaawansowane konstrukcje największych metropolii.

Reklama

Znajdujące się ponad 700 metrów pod powierzchnią wody miejsce to nic innego jak pola hydrotermalne. Noszą nazwę “Lost City" i są doprawdy wyjątkowe. Zdaniem naukowców, to jedyne tak długo istniejące miejsce tego rodzaju na Ziemi. Wnętrze naszej planety od ponad 120 tysięcy lat styka się tam z oceaniczną głębią, wydzielając do niej różne gazy, w tym metan i wodór. To właśnie im Lost City zawdzięcza swój wyjątkowy wygląd.

Zdjęcie Lost City / National Science Foundation (University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution) / materiał zewnętrzny

W podwodnym zaginionym mieście można zaobserwować szereg różnych naturalnych konstrukcji. Niektóre z nich to po prostu całkiem ładne skały, inne zaś są prawdziwymi podwodnymi wieżowcami. Największy monolit ma wysokość około 60 metrów i góruje nad pozostałymi “budowlami".

Idealne miejsce do zamieszkania

Chociaż oceaniczne głębiny ze słabym dostępem do światła i brakiem tlenu nie należy do idealnego miejsca do życia (nawet w mikrokawalerce), to i tak znaleźli się śmiałkowie, którzy egzystują w Lost City. Co ważne, jest im tam całkiem wygodnie.