Na początku pandemii wiele firm próbowało wypromować różne witaminy i mikroelementy jako potencjalne terapie na COVID-19. Dr Azizullah Beran przekazał, że istnieje niewiele dowodów na to, że te substancje faktycznie chronią przed SARS-CoV-2, mimo wciąż dużego zainteresowania nimi.

- Wiele osób ma błędne przekonanie, że jeśli nałykasz się cynku, witaminy D lub witaminy C, pomoże ci to w leczeniu COVID-19. Nic nie wskazuje, że takie podejście jest prawdziwe - powiedział dr Azizullah Beran z University of Toledo.



Zespół kierowany przez dr Berana dokonał przeglądu 26 recenzowanych badań z całego świata, które obejmowały 5600 hospitalizowanych pacjentów cierpiących na COVID-19. Ich analiza nie wykazała zmniejszenia śmiertelności u osób zażywających witaminę D, witaminę C lub cynk w porównaniu z osobami, którzy nie otrzymywali żadnej z wymienionych substancji.



Leczenie witaminą D może być związane z niższym wskaźnikiem konieczności intubacji i krótszym pobytem w szpitalu, ale konieczne są dokładniejsze badania, aby potwierdzić to odkrycie. Witamina C i cynk nie wykazują takiego wpływu.



Badanie dotyczyło głównie pacjentów, którzy byli już chorzy i hospitalizowani z powodu COVID-19, kiedy podawano im suplementy. Przebadano jednak także mniejszą grupę osób, które przyjmowały witaminę D przed zarażeniem SARS-CoV-2 i nie znaleziono żadnej znaczącej różnicy w śmiertelności tej populacji.



- Ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że przyjmowanie dużej ilości tych suplementów nie przekłada się na lepsze wyniki. Innym ważnym przesłaniem jest to, że odpowiedzią na COVID-19 jest szczepionka. Suplementy mikroskładników odżywczych nie zrekompensują braku szczepień ani nie sprawią, że szczepionka nie będzie potrzebna - dodał prof. Ragheb Assaly z UToledo, starszy autor pracy.



Trzeba pamiętać, że opisane badanie NIE wskazuje, że witaminy i suplementy diety NIE są potrzebne. Mówi tylko, że ich zażywanie nie chroni nas przed potencjalnym zgonem związanym z COVID-19.