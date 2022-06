F-35 będą naśladowały zachowanie chińskich maszyn

Andrzej Kozłowski GeekWeek

Pierwsze maszyny V generacji F-35 zostały oddelegowane do specjalnej eskadry i będą symulować zachowanie i taktyki używane przez chińskie odpowiedniki, aby w ten sposób lepiej przygotować się do potencjalnej walki. Pokazuje to, że pomimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to Chiny pozostają głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie F-35 na lotnisku w Payerne w Szwajcarii / AFP