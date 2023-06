Wielka Piramida w Gizie to ostatni z siedmiu cudów świata starożytnego, który przetrwał do naszych czasów. Od 1979 roku kompleks piramid jest na liście światowego dziedzictwa Unesco. Od wielu lat obowiązuje całkowity zakaz wspinania się na szczyt piramidy, za co grożą nawet trzy lata więzienia i wysoka grzywna. Mimo tego nie brakuje śmiałków, którzy decydują się wejść na szczyt.

Za wspinaczkę więzienie i grzywna

Muszą się oni liczyć z tym, że po zejściu zostaną natychmiast aresztowani, a aparat fotograficzny lub kamera zarekwirowane przez strażników. W 2019 roku parlament egipski wprowadził karę za wspinanie się po piramidzie, która w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 24 tysięcy złotych. Kara ta może być dwukrotnie większa, jeśli czyn - cytat - "narusza przyzwoitość". O wysokości kary decyduje sąd na podstawie relacji świadków, czyli przeważnie strażników pilnujących starożytnej budowli. Aby ograniczyć do minimum liczbę prób wspinania się na Wielką Piramidę od kilku lat każda osoba podejmująca taką próbę trafia do egipskiego więzienia na minimum rok.

Zdjęcie Wielka Piramida w Gizie jest jedynym z siedmiu cudów świata starożytnego, który przetrwał do dziś / East News

W serwisie YouTube istnieje materiał wideo pokazujący wspinaczkę na szczyt niemieckiego turysty Andrieja Ciesielskiego, który zrobił to w 2018 roku, zanim jeszcze zaczęły obowiązywać drakońskie kary. Mężczyzna nagrał swoją wspinaczkę, która zajęła mu zaledwie osiem minut. Po zejściu na dół został aresztowany. Policja usunęła zdjęcia i film z aparatu, ale mężczyzna posiadał oprogramowanie, które pozwoliło mu odzyskać utracone pliki.

Do dziś jego wyczyn jest jednym z nielicznych zapisów wideo, jak wygląda wspinaczka na szczyt Wielkiej Piramidy.



Jeszcze w XIX wieku wejście na szczyt Wielkiej Piramidy było żelaznym punktem każdej wycieczki Europejczyków do Egiptu. Wśród osób, które były na szczycie tej niezwykłej budowli byli także nasi rodacy. Pierwszym Polakiem, który wszedł na szczyt najsłynniejszej piramidy świata był marszałek wielki litewski Krzysztof Radziwił (1549-1616). Według świadków wdrapanie się na szczyt zajęło mu półtorej godziny. W swoich wspomnieniach napisał, że przedsięwzięcie ze względu na duże rozmiary głazów było "uciążliwe, ale bezpieczne".