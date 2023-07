To kolejna śmiercionośna broń, która powstała na skutek doświadczeń zebranych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Rosyjscy żołnierze wysyłający drony kamikadze na oddziały wroga zauważyli, że większość z nich nie dolatuje do celu. Wszystko przez dobrze działającą obronę przeciwlotniczą. Każdy dron najpierw zostaje zauważony na radarze, a następnie bardzo często po prostu zestrzelony.



Rosjanie wpadli na pomysł, jak rozwiązać ten problem. Wystarczy, aby dron był "uśpiony" i pozostawiony w ukryciu. Kiedy otrzyma sygnał radiowy, wtedy wystartuje i przeprowadzi błyskawiczny atak na wroga. Dzięki temu uzyskuje się przewagę związaną z zaskoczeniem, gdyż lot bezzałogowca może zbyt krótki, aby mogła go skutecznie zaatakować obrona przeciwlotnicza.

O nowej, zabójczej broni Rosjan poinformowała agencja informacyjna TASS. "Joker" jest już gotowy, a jego projekt został stworzony przez rosyjskie Centralne Biuro Projektowe zajmujące się tworzeniem nowych typów uzbrojenia. Nie wiadomo, jak wygląda nowy dron, a także jakie są jego szczegółowe parametry. Według cytowanego przez agencję TASS inżyniera dron jest całkowicie niewykrywalny, kiedy przebywa w stanie uśpienia.

Dron w trybie uśpienia może być pozostawiony w dowolnym miejscu na wiele tygodni, na przykład na dachu budynku. Wtedy jest całkowicie niewykrywalny. Spokojnie czeka na moment, kiedy dostanie sygnał radiowy i zaatakuje wroga. Dmitrij Kuzjakin, dyrektor generalny Centrum Zintegrowanych Systemów Bezzałogowych dla agencji TASS

Drony "Joker" mogą być rozmieszczone na terenie, który ma być dopiero przejęty przez wroga. Pełnią wtedy rolę podobną do min przeciwpancernych ukrytych w ziemi, ale są o wiele bardziej skuteczne, gdyż atakują z powietrza.



Skracamy czas lotu bojowego drona do minimum. Od włączenia "Jokera" w stanie hibernacji do ataku minie zaledwie kilka sekund. Systemy przeciwlotnicze będą bezradne. Jeden operator może "obudzić" do 15 "uśpionych" dronów jednym naciśnięciem guzika... Dmitrij Kuzjakin, dyrektor generalny Centrum Zintegrowanych Systemów Bezzałogowych dla agencji TASS.

Wojna Rosji z Ukrainą pokazała, jak ogromne znaczenie mają drony na współczesnym polu walki. To dzięki nim można lokalizować położenie wrogich oddziałów, ale także atakować z powietrza zrzucając pociski na pojazdy wroga.