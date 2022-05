Dowodzić całością sił zaangażowanych w ćwiczenia będzie V Korpus Sił Zbrojnych USA. Głównym ich celem jest sprawdzenie zdolności współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Jednym z ćwiczonych elementów będzie przemieszczanie się na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie ogniowe.

Polska gospodarzem DEFENDER EUROPE 2022

Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentować będą żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 17. Brygady Zmechanizowanej, 12. Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 2. Pułku Inżynieryjnego, 5. Pułku Chemicznego, 9. Brygady Kawalerii Pancernej i Wojsk Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniu uczestniczyć będą samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.



Szkolenie w ramach DE22 na terytorium Polski, w którym poza żołnierzami Wojska Polskiego wezmą udział wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, odbędzie się m.in. na obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i Żaganiu.

Podczas ćwiczeń SR22, 6 Brygada Powietrznodesantowa stanowić będzie trzon sił zaangażowanych w operacje powietrznodesantową. 550 polskich żołnierzy szkolić będzie się na terytorium Litwy i Łotwy, razem z żołnierzami z Czech oraz siłami niemiecko-holenderskimi.

Ważna rola Wojsk Obrony Terytorialnej

Ważną rolę do odegrania mają również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie oni najlepiej znają teren, więc nie tylko będą współdziałać, ale również wspierać jednostki wykonujące zadania w ramach ćwiczeń. Będą oni chronili wyładunek oraz zabezpieczali przemieszczanie sił i środków pododdziałów pancerno-zmechanizowanych. Ponadto WOT będzie wspierać działania jednostek ogólnowojskowych w rejonach przygotowania do przeprawy i miejscach forsowania przeszkód wodnych.

DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych. Przerzut dużej liczby sił i sprzętu, realizowany w ramach tych ćwiczeń wymaga wieloaspektowego zaangażowania ze strony państw-gospodarzy. W obecnej sytuacji są również demonstracją solidarności i przywiązania do obrony flanki wschodniej.

Z powodu odbywających się ćwiczeń pojawiły się również ostrzeżenia o ruchu kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami w większości województw w Polsce, które mają być eskortowane przez Żandarmerią Wojskową. Władze apelują, by nie publikować w sieci zdjęć przedstawiających wojsko, publikacja może mieć negatywne skutki dla naszego bezpieczeństwa.