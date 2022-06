Airlander 10. Maszyna, która przywróci loty sterowców

Hiszpańskie linie lotnicze Air Nostrum złożyły zamówienie na 10 sterowców wypełnionych helem. Mają być one dostarczone do 2026 roku, a cała kwota transakcji wynosi ponad 600 milionów dolarów. Nowe sterowce będą nazwały się Airlander 10, a za ich budowę odpowiedzialna jest brytyjska firma HAV (Hybrid Air Vehicles). Są to hybrydowe sterowce, czyli połączenia tradycyjnego sterowca, zachowującego cechy urządzenia lżejszego niż powietrze z pojazdami latającymi, które są cięższe czyli np. samolotami czy śmigłowcami. Posiadają one silniki elektryczne oraz spalinowe, co spowodowało dziesięciokrotnie mniejszą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi samolotami. Celem firmy jest całkowite przejście na silniki elektryczne do 2030 roku.

Reklama

Airlander 10 ma strukturę kompozytową i wypełnioną helem powłokę ze specjalnej tkaniny. W jego układzie napędowym zastosowano dwa silniki wysokoprężne zasilające parę pędników elektrycznych o mocy 500 kW. Sterowiec ma rozwijać prędkość do 120 km/h, utrzymać w powietrzu przez 5 dni, a jego zasięg wynosi 7000 kilometrów. Przedstawiciele HAV uważają, że to wystarczy, by podróżni zyskiwali na czasie, omijając lotniska. Airlander 10 ma bowiem startować i lądować z niewielkich płaskich powierzchni, które nie wymagają specjalnego przygotowania.

Wideo youtube

Przewoźnik nie zdradził na jakiej trasie zamierza wykorzystywać sterowce, ale producent spodziewa się, że może on obsługiwać np. loty z Barcelony do Palma de Mallorca. Przelot na tej trasie zajmowałby cztery i pół godziny. Zwykłym samolotem przelot zajmuje ok. 45 minut. Sterowiec podczas pierwszej publicznej prezentacji zanurkował i uderzył w ziemię. Nikomu na szczęście się nic nie stało, ale nie była to dobra reklama tej maszyny.