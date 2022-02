Lifestyle Megajacht Jeffa Bezosa. Rozbiorą most, aby przepłynęła tam jego łódź

Przeglądając prototypy i zdjęcia koncepcyjne niektórych nowoczesnych jachtów, można dojść do wniosku, że ich twórcy nie są pozbawieni fantazji. Podobnie jest w przypadku maszyny The Jet ZeroEmission. Jej projektanci zdradzili, że będzie to jedyna w swoim rodzaju łódź, ekologiczna, innowacyjna i ikonicznie wyglądająca.

The Jet ZeroEmission będzie napędzany wodorem i uda mu się osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To ważna cecha maszyny, która będzie jednocześnie innowacyjna i ekologiczna. Samym wyglądem jacht przypomina dziób samolotu z kokpitem pilota, który "leci" tuż nad powierzchnią wody. W rzeczywistości maszyna porusza się dzięki dwóm silnikom umieszczonym na końcu zanurzonych w wodzie hydropłatów, czyli ostrzy podobnych do skrzydeł samolotu. Korzystają one z wodorowych ogniw paliwowych wytwarzających elektryczność w połączeniu z tlenem.

Zdjęcie Innowacyjny jacht będzie "szybował" tuż nad wodą Fot. The Jet ZeroEmission / materiał zewnętrzny

The Jet od dziobu do ogona mierzy około 10 metrów i jest w stanie na swoim pokładzie pomieścić do 13 osób, wliczając w to osobę za sterami. Maszyna jest w stanie utrzymać się nawet do 80 cm nad wodą, dzięki regulacji zanurzenia hydropłatów i porusza się z maksymalną prędkością 40 węzłów (prawie 75 km/h).

To co wyróżnia The Jet spośród innych jachtów jest właśnie jego możliwość "szybowania" nad taflą wody. Do sterowania jachtem nie będzie potrzebny przeszkolony kapitan. Maszyna zostanie zaopatrzona w oprogramowanie, które w łatwy sposób umożliwi kontrolowanie prędkości i głębokości zanurzenia.

Cieszymy się, że będziemy mogli przeprowadzić prezentację w Dubaju i wyprodukować "The Jet", który będzie pierwszą na świecie łodzią, zdolną do podróżowania bez hałasu, fal i emisji ogłosił twórca projektu, Alain Thébault.

Ekologiczny jacht po raz pierwszy zostanie oficjalnie zwodowany w Dubaju. Jego prezentacja odbędzie się już w listopadzie 2023 roku. Twórcy projektu wykorzystają w tym celu odbywającą się wówczas konferencję COP28 UAE, dotyczącą zmian klimatycznych.