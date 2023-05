To nie UFO, a meteor. Gwiezdny przybysz zachwycił Australijczyków

W ostatnią sobotę ok. 21:00 na niebie nad australijskim Queensland doszło do niecodziennego zjawiska. Niebo z ogromną prędkością przecięła niebieska kula, po czym eksplodowała na zielono. Naukowcy nie mają wątpliwości, że gwiezdny podróżnik miał ok. 0,5-1 metra średnicy i poruszał się z prędkością nawet 150 tysięcy kilometrów na godzinę. Wiadomo, gdzie mógł spaść.

Zdjęcie Kosmiczna skała nad Queensland mogła mieć nawet metr średnicy / 123RF/PICSEL