Google Chrome posprząta twoje karty. Nowa funkcja w trakcie testów

Dziesiątki, a nawet setki kart uruchamianych w przeglądarkach internetowych nie jest dziś niczym nadzwyczajnym. To jednak prowadzi do bałaganu, nad którym warto zapanować. Jeśli korzystacie z Google Chrome, to aplikacja wkrótce wam w tym pomoże. W drodze jest nowa funkcja, która umożliwi zrobienie porządków z wieloma kartami.

Google Chrome sam stworzy grupy kart

Google Chrome jest przeglądarką internetową, która już teraz pozwala organizować karty w postaci grup. Trzeba to zrobić ręcznie i dzięki temu można uniknąć bałaganu. Teraz gigant z Mountain View przygotował nową opcję dla tej funkcji. Jest to automatyczne organizowanie kart w grupy. Jak to działa?

W Google Chrome pojawia się nowy przycisk o nazwie Organizuj karty. Jego kliknięcie uruchamia moduł, który pozwala na automatyczne zorganizowanie kart w grupy na podstawie pewnych kryteriów. Ponadto można zmieniać ich nazwy. Poniżej animacja, która prezentuje nowe rozwiązanie w akcji.