Widzieliśmy już telewizory z przezroczystymi ekranami. Takie urządzenie prezentowało w przeszłości LG. Chińczycy z Lenovo doszli do wniosku, że podobne rozwiązanie można wykorzystać w notebookach. W trakcie targów MWC 2024 w Barcelonie pokazano pierwszego na świecie laptopa z przezroczystym ekranem.

Laptop Lenovo z przezroczystym ekranem pokazany na MWC 2024

Lenovo pochwaliło się Project Crystal w trakcie targów elektroniki MWC 2024, które odbywają się w Barcelonie. Urządzenie będzie można oglądać na stoisku producenta do 29 lutego. Na razie jest to koncepcyjny sprzęt, a więc niemający trafić do sprzedaży. Z czasem jednak technologia pewnie zagości w komputerach konsumenckich.

Firma wykorzystała w nowym laptopie przezroczysty ekran microLED o przekątnej 17,3 cala. W połączeniu z kamerą oferowane są tu funkcje z zakresu AR. Ponadto Lenovo chwali się, że jego wyświetlacz oferuje typową jasność na poziomie 1000 nitów, ale szczytowa może wynosić aż 3000 nitów. Jest więc zbliżona do wartości z nowych smartfonów z Androidem, jak na przykład modelu Xiaomi 14 Ultra.

Zdjęcie Koncepcyjny laptop Lenovo ma przezroczysty ekran. / Lenovo / materiały prasowe

Nowy wyświetlacz wykonany w technologii microLED składa się z kilku warstw. Mimo to jest bardzo cienki. Wygląda to jak rodem z filmów science-fiction, ale jest to rozwiązanie istniejące.

Project Crystal to prototyp

Pamiętajmy, że Project Crystal znajduje się obecnie w fazie prototypu. Świadczy o tym chociażby sama konstrukcja laptopa. Co prawda Lenovo zrezygnowało tu z fizycznej klawiatury na rzecz futurystycznego panelu reagującego na dotyk. Jednak w komputerze brakuje chociażby popularnych portów czy użyto niezbyt zaawansowany zawias łączący obie części.

Wiemy, że pod obudową komputera znajduje się jeden ostatnich procesorów, ale konkretnej jednostki CPU nie sprecyzowano. Urządzenie na razie nie trafi na rynek. Wykorzystana tu technologia jest bardzo droga, co zbyt mocno wpłynęłoby na cenę notebooka dla zwykłych klientów.



Warto dodać, że Lenovo w przeszłości było jednym z pierwszych producentów, którzy zaprezentowali składane laptopy z rozkładanymi ekranami OLED-owymi.