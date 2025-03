Rosja nie stanowi już zagrożenia cybernetycznego dla USA?

Wygląda na to, że USA nie uznaje już Rosji za znaczące cyberzagrożenie. Sekretarz obrony Pete Hegseth nakazał Dowództwu Cybernetycznemu USA wstrzymanie ofensywnych operacji cybernetycznych i informacyjnych przeciwko Rosji. To niepokojąca decyzja w świetle doniesień z ostatnich lat - ataki hakerskie wymierzone w amerykańskie firmy i instytucje były często sprawką Rosjan. Co się zmieniło?