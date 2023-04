Spis treści: 01 Gdzie bez paszportu? Lista krajów jest długa

Dowód osobisty to dowód potwierdzający tożsamość, a także obywatelstwo. Wystarczy, by przekroczyć granice wielu państw. Bez paszportu, na dowód, można wjechać przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej .



Obywatele UE nie muszą przy tym okazywać dowodu osobistego czy paszportu przy wjeżdżaniu z jednego do drugiego kraju strefy Schengen.

Lista krajów, do których Polacy mogą wjechać bez paszportu, jest długa. Jeśli chodzi o strefę Schengen, to:

Austria,

Belgia,

Czechy,

Chorwacja,

Dania,

Estonia,

Finlandia,

Francja,

Grecja,

Hiszpania,

Holandia,

Islandia,

Liechtenstein,

Litwa,

Luksemburg,

Łotwa,

Malta,

Norwegia,

Portugalia,

Słowacja,

Słowenia,

Szwajcaria,

Szwecja,

Węgry,

Włochy.

Chorwacja dołączyła do strefy Schengen dnia 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym do tego kraju można wjechać bez kontroli granicznej. Istnieją też państwa, do których możemy wjechać bez paszportu, mimo że nie należą do strefy Schengen albo są poza Unią Europejską.

Kraje, do których Polacy wjadą na dowód osobisty to:

Albania,

Andora,

Bułgaria,

Czarnogóra,

Gibraltar,

Gruzja,

Irlandia,

Macedonia,

Mołdawia,

Monako,

Rumunia,

San Marino,

Serbia,

Turcja,

Watykan.

Czy do Anglii potrzebny jest paszport?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na początku 2020 roku. Po Brexicie zasady podróżowania zmieniły się. Obecnie, żeby przekroczyć brytyjską granicę, potrzebny jest paszport.

Z dowodem osobistym mogą podróżować jednak ci, którzy posiadają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii i którzy uzyskali status właśnie na podstawie dowodu osobistego. Na pewno takie prawo przysługuje im do końca 2025 roku.

By odbyć podróż do Anglii, niektórzy będą musieli postarać się także o wizę. Jeśli podróż - czy to w celach turystycznych, służbowych, czy też w celu odwiedzin - ma trwać dłużej niż 6 miesięcy, wiza będzie potrzebna.

Jeśli podróż ma być krótsza, zwykle nie jest wymagana. Paszport i wiza są jednak konieczne, gdy ktoś chce podjąć w Wielkiej Brytanii naukę lub pracę.

Zdjęcie Wyjazd do Włoch nie niesie ze sobą konieczności wyrobienia paszportu. W niektórych krajach jego posiadanie jest jednak konieczne. / Adobe Stock

Czy do Turcji jest potrzebny paszport?

Polacy chętnie podróżują na wakacje do Turcji - przede wszystkim na wakacje. Niektórzy myślą, że wiąże się to z dodatkowymi komplikacjami, w tym między innymi z koniecznością wyrobienia paszportu. Owszem, można przekroczyć granicę państwa, posiadając paszport, jednak w pewnych sytuacjach nie jest on wymagany.

Jeśli odbywa się podróż wyłącznie w celach turystycznych czy tranzytowych, można posługiwać się jedynie dowodem osobistym. Ma to jednak swoje ograniczenie - na jego podstawie można spędzić w Turcji nie więcej niż 90 dni w okresie 180 dni.

Czy do Egiptu i Tunezji potrzebny jest paszport?

Wiele osób marzy o wycieczce do Egiptu czy do Tunezji. Jednak by przekroczyć granice obu tych państw, konieczne jest wyrobienie paszportu. Nie wystarczy sam dowód osobisty. W dodatku bardzo istotna jest kwestia ważności tego dokumentu.

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z Egiptu. W przypadku Tunezji powinny być to 3 miesiące od daty planowego opuszczenia tego kraju lub 6 miesięcy, jeśli nie mamy jeszcze biletu powrotnego. Obywatele RP mogą wjechać do Tunezji bez wizy i przebywać tam legalnie do 3 miesięcy. Wiza jest jednak wymagana w Egipcie. Wizy turystyczne wydawane są na 30 dni.

Albania, Czarnogóra, Serbia — czy potrzebny jest paszport?

Czy do wjazdu do Albanii potrzebny jest paszport? To niewielki kraj, leżący w południowo-wschodniej Europie, graniczący z Grecją, Macedonią, Kosowem i Czarnogórą. Obywatele polscy nie muszą wyrabiać żadnej wizy, a granicę mogą przekroczyć zarówno po okazaniu dowodu osobistego, jak i paszportu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ważność dokumentu. Zgodnie z przepisami, minimalna ważność paszportu czy dowodu osobistego powinna wynosić co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą opuszczenia terytorium Albanii. Warto też wiedzieć, że dozwolony jest pobyt do 90 dni w okresie 180 dni.

Jak wygląda sytuacja w przypadku Czarnogóry i Serbii? Bez paszportu możemy przekroczyć zarówno granicę pierwszego, jak i drugiego państwa. Na podstawie dowodu osobistego lub paszportu można przebywać na terytorium Czarnogóry do 30 dni, przy czym dokument powinien być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z tego kraju. Na podstawie ważnego paszportu można przebywać na terenie Czarnogóry do 90 dni, a pobyt powyżej 90 dni wymaga wyrobienia wizy.

Z kolei Polacy wyjeżdżający do Serbii mogą przekroczyć granicę na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, jednak ważność dokumentów podróży powinna wynosić co najmniej 90 dni i dotyczy to każdego przekroczenia granicy. Do 90 dni w ciągu pół roku można tam przebywać bez wizy.

Czy do Gruzji potrzebny jest paszport?

Gruzja to państwo położone na pograniczu Europy i Azji. Wycieczki do tego kraju cieszą się rosnącym zainteresowaniem, w związku z czym coraz więcej osób zastanawia się, czy do przekroczenia granicy wystarczy dowód osobisty.

Okazuje się, że tak. Obywatele polscy mogą wjechać do Gruzji zarówno na podstawie paszportu, jak i dowodu osobistego. W dodatku można tam wjechać bez wizy i przebywać do 365 dni.

