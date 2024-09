Spis treści: 01 Etihad poleci z Warszawy do Abu Zabi od czerwca 2025

Podróżni będą mogli polecieć do Tajlandii, Indonezji, Indii, Korei Południowej, a nawet na Malediwy, korzystając z nowoczesnych Boeingów 787-9 Dreamliner, a ceny za bilety z bagażami zaczynają się od 1768 złotych. Etihad nie jest tanią linią lotniczą i trzeba przyznać początkowe ceny na wybrane trasy są niezwykle konkurencyjne i na pewno przyciągną uwagę osób planujących egzotyczne podróże.

Etihad poleci z Warszawy do Abu Zabi od czerwca 2025

Etihad to linia lotnicza, która pojawiła się niedawno na Lotnisku Chopina i już sporo - w pozytywnym kontekście - namieszała. To obok Emirates i Qatar Airways największy przewoźnik zaliczany do tzw. wielkiej trójki z Zatoki Perskiej. Loty do swojego hubu przesiadkowego w Abu Zabi rozpoczną się prawdopodobnie od czerwca 2025 roku i będą realizowane aż cztery razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, soboty oraz niedziele. Dzięki dogodnemu rozkładowi pasażerowie lądujący w Abu Zabi o godz. 19:00 będą mieli możliwość skorzystania z szerokiej gamy połączeń przesiadkowych w ramach nocnej fali wylotowej z tego lotniska.

Nowy przewoźnik na Okęciu. Etihad już sprzedaje bilety

Obecnie z Lotniska Chopina można polecieć do Dubaju, Dohy, Rijadu, a od grudnia 2024 roku także do Szardży. Jednak to nie koniec rozwoju. Jak już teraz wiemy od 3 czerwca 2025 roku do listy bliskowschodnich kierunków dołączy Abu Zabi, które stanie się atrakcyjnym węzłem przesiadkowym dla pasażerów lecących do Azji, Australii i Afryki. Na start Etihad oferuje wyjątkowo korzystne ceny na wiele popularnych kierunków azjatyckich. Oto przykładowe ceny biletów w dwie strony z Warszawy:

Warszawa - Mumbaj - Warszawa: od 1768 zł

od 1768 zł Warszawa - Nowe Delhi - Warszawa: od 2008 zł

od 2008 zł Warszawa - Bangkok - Warszawa: od 2363 zł

od 2363 zł Warszawa - Phuket - Warszawa: od 2827 zł

od 2827 zł Warszawa - Malediwy - Warszawa: od 2680 zł

od 2680 zł Warszawa - Singapur - Warszawa: od 2547 zł

od 2547 zł Warszawa - Szanghaj - Warszawa: od 2238 zł

Tak niskie ceny mogą być prawdziwą gratką dla podróżników, zwłaszcza że rejsy będą obsługiwane nowoczesnymi i komfortowymi szerokokadłubowymi samolotami. Pierwsze pule biletów już trafił do systemów rezerwacyjnych.

Zdjęcie Boeing 777 linii Etihad Airways / 123RF/PICSEL

Nowe połączenia lotnicze - znaczenie także strategiczne

Przewoźnik podkreśla, że nowe połączenia nie tylko rozszerzą siatkę połączeń Etihadu, ale również wzmocnią relacje gospodarcze i turystyczne między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską. Prezes Etihad Airways, Antonoaldo Neves, zaznaczył, że te trasy są ważnym elementem strategii wzrostu linii oraz wspierania rozwoju turystyki w Abu Zabi.

To świetna wiadomość dla polskich podróżników, którzy zyskają więcej możliwości odkrywania Azji i Bliskiego Wschodu, a także dla osób podróżujących w celach biznesowych, którym zależy na szybkim i wygodnym dostępie do kluczowych rynków. Niebawem czas podróży się skróci, a jej komfort wzrośnie. Jeśli dodatkowo kupisz bilet z wyprzedzeniem - sporo zaoszczędzisz.

