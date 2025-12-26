Gdzie wybrać się na jednodniowy wypad na narty? Nowości na stokach

Spis treści: Kiedy rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych? Gdzie wybrać się narciarski jednodniowy wypad w góry? Nowe stoki narciarskie w sezonie 2025/2026

Kiedy rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych?

Pierwsza grupa uczniów rozpocznie zimową przerwę 19 stycznia 2026 r., a zakończy ją 1 lutego. W tym terminie odpoczywać będą mieszkańcy województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko‑mazurskiego. To najlepszy czas dla osób poszukujących większej swobody na stokach. W tym okresie ruch turystyczny dopiero się rozpędza, a ceny w górskich pensjonatach są jeszcze umiarkowane.

W północnej i centralnej Polsce zimy bywają coraz bardziej kapryśne, dlatego lokalne stacje narciarskie stawiają na nowoczesne rozwiązania techniczne. Systemy naśnieżania pozwalają utrzymać białą pokrywę nawet przy dodatnich temperaturach i krótkotrwałych odwilżach, gwarantując narciarzom komfortową jazdę.

Gdzie wybrać się narciarski jednodniowy wypad w góry?

Zimowa mapa Polski w sezonie 2025/2026 pokazuje wyraźnie, że wielu miłośników narciarstwa coraz częściej decyduje się na krótkie, intensywne eskapady. Z tego powodu ośrodki wydłużają godziny otwarcia, inwestują w oświetlenie oraz wydajne systemy naśnieżania, i dostosowują ofertę do użytkowników, którzy przyjeżdżają po pracy lub na kilka godzin w weekend. Oto zestawienie stoków, które w tym sezonie wyróżniają się komfortem, przemyślaną organizacją i wyjątkową atmosferą.

Warszawa i Mazowsze

Górka Szczęśliwicka to jedyny stok narciarski w Warszawie, który od lat pełni funkcję miejskiego centrum sportów zimowych. Dzięki nowoczesnym systemom chłodzenia i sztucznej nawierzchni utrzymuje przejezdność nawet przy dodatnich temperaturach.

W grudniu 2025 roku stok pracował bez dłuższych przerw mimo zmiennej pogody. Oświetlenie umożliwia jazdę do późnego wieczora, a dojazd z centrum zajmuje kilkanaście minut. To miejsce projektowane pod krótki, intensywny trening - dla osób, które chcą regularnie pracować nad techniką przed wyjazdem w Tatry, Beskidy lub dalej na południe Europy.

Małopolska i Beskidy

Białka Tatrzańska jest jednym z najlepiej zorganizowanych ośrodków w Polsce. Szybkie kolejki, logiczny układ tras i wysoka przepustowość sprawiają, że pięć godzin jazdy z Warszawy czy Krakowa jest rozsądną ceną za pełny dzień na śniegu. W sezonie 2025/2026 Białka potwierdziła swoją renomę - nowoczesne systemy naśnieżania i szerokie trasy gwarantują stabilne warunki. Znajdziemy tam również bogatą ofertą gastronomiczną i strefy relaksu.

Tatry przyciągają turystów o każdej porze roku. W zimie stoki narciarskie pękają w szwach 123RF/PICSEL

Po modernizacjach z ostatnich lat Szczyrk Mountain Resort oferuje standard porównywalny z alpejskimi stacjami średniej wielkości. Rozbudowana sieć tras, nowoczesne kolejki i sprawne wykorzystanie krótkich okien pogodowych czynią z niego jeden z najbardziej dynamicznych ośrodków w kraju. Dla mieszkańców Śląska i Małopolski to naturalny wybór na jednodniowy wypad - dojazd z Katowic zajmuje niecałą godzinę, a z Krakowa około 2,5-3 godziny.

Warto również odwiedzić Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju - w ostatnich latach ośrodek zyskał opinię jednego z najlepiej zorganizowanych stoków w Beskidzie Sądeckim. Wyróżnia się czytelnym układem tras, co oznacza, że zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani narciarze mogą bez problemu odnaleźć się na stoku i dobrać trasę odpowiednią do swoich umiejętności. Ośrodek oferuje również nowoczesną infrastrukturę - szybkie wyciągi krzesełkowe, dobrze zorganizowane zaplecze gastronomiczne oraz parkingi, które ułatwiają logistykę jednodniowych wyjazdów. Warto wspomnieć o wieży widokowej w koronach drzew, która stała się wizytówką Krynicy-Zdroju.

Północ i północny wschód Polski

Na północy kraju logika narciarskich wyjazdów wygląda inaczej. Wieżyca na Kaszubach rekompensuje krótkie trasy długimi godzinami otwarcia i sprawną organizacją ruchu. To stok najczęściej wybierany na jazdę popołudniową i wieczorną przez mieszkańców Trójmiasta - dojazd zajmuje około godziny, bez konieczności planowania całego weekendu.

WOSiR Szelment w okolicach Suwałk pozostaje jednym z najlepiej przygotowanych ośrodków północno-wschodniej Polski. Wydajny system naśnieżania i oświetlenie tras pozwalają na jazdę do późnych godzin wieczornych. Zróżnicowanie tras sprawia, że odnajdują się tu zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni narciarze, szczególnie w dni robocze, gdy ruch jest mniejszy.

Na Warmii coraz mocniej zaznacza swoją obecność Kurza Góra w Kurzętniku. Rodzinny charakter ośrodka, stabilne warunki śniegowe i trasy czynne do godziny 21:00 w weekendy przyciągają mieszkańców Olsztyna i okolic. W sezonie 2025/2026 Kurza Góra zyskała dodatkowe punkty dzięki rozbudowie strefy gastronomicznej i nowych udogodnień dla dzieci.

Góry Świętokrzyskie

Tumlin Sport Ski Resort jest czynny aż do godziny 22.00 i oferuje bardzo kameralną atmosferę. Dobre przygotowanie tras oraz ograniczony tłok pozwalają na intensywną jazdę, szczególnie wieczorem. Dojazd z Kielc zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Ośrodek narciarski w Niestachowie, położony na Górze Otrocz (372 m n.p.m.), funkcjonuje od sezonu 2007/2008 i szybko zyskał stałe grono sympatyków narciarstwa rodzinnego. Dzięki różnorodnym trasom umożliwia zarówno naukę jazdy od podstaw, jak i aktywne spędzanie czasu przez bardziej zaawansowanych narciarzy. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji 4 ha terenu. Trasy są szerokie, łagodne i otoczone lasem, typowe dla narciarstwa rodzinnego. Wszystkie są oświetlone, ratrakowane i sztucznie naśnieżane. Ze szczytu rozpościera się malowniczy widok na Łysogóry.

Stok Telefgraf znajduje się w jednej z najbardziej malowniczych dzielnic Kielc. Jest przeznaczony dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy, Ośrodek dysponuje dwoma orczykami - 200 m dla najmłodszych w przedszkolu narciarskim i 400 m prowadzącym na szczyt. Na miejscu działa wypożyczalnia i serwis sprzętu, a dobrze oświetlone trasy pozwalają korzystać z nich po pracy i w weekendy

Nowe stoki narciarskie w sezonie 2025/2026

Sezon zimowy 2025/2026 w Małopolsce i Beskidach przynosi inwestycje, które w praktyce zmieniają sposób korzystania z infrastruktury narciarskiej. W Jaworzynie Krynickiej uruchomiono sześcioosobową kolej Harnaś Express o długości 700 metrów, wyposażoną w podgrzewane siedzenia i osłony przeciwwiatrowe. Natomiast na Pilsku w Korbielowie oddano do użytku nową czteroosobową kolej prowadzącą z parkingu na Solisko. Inwestycji towarzyszyła rozbudowa systemu naśnieżania, który zwiększa przewidywalność warunków nawet w sezonach z kapryśną zimą.

Wisła rozwija się w innym kierunku. Otwarto tam Beskidzkie Centrum Narciarstwa z wieżą widokową i strefą rekreacyjną, skierowaną do rodzin dziećmi. Zmiany widoczne są również poza granicami kraju. W grudniu 2025 roku w Tatrzańskiej Łomnicy uruchomiono nową panoramiczną trasę narciarską, która szybko przyciągnęła polskich turystów. Połączenie spektakularnych widoków Tatr Wysokich z dobrze przygotowaną infrastrukturą sprawia, że jednodniowy wyjazd na Słowację staje się realną alternatywą dla krajowych ośrodków.

