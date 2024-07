Spis treści: 01 Bagaż podręczny w Ryanair - wymiary i waga

02 Wizzair - bagaż podręczny, wymiary i waga

03 Jaki bagaż podręczny w LOT?

04 Lecę Enter Air. Jaki bagaż podręczny mogę zabrać?

Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić, jakie zasady dotyczące bagażu podręcznego ma dana linia lotnicza. Przewoźnicy różnią się względem siebie i to, na co pozwala LOT niekoniecznie przejdzie w liniach Wizzair. Dzisiaj skupimy się na najpopularniejszych wakacyjnych przewoźnikach w Polsce. Jaki bagaż podręczny do samolotu? To zależy - przejdźmy do konkretów.

Bagaż podręczny w Ryanair - wymiary i waga

Ryanair to jedna z najpopularniejszych linii lotniczych w Polsce i Europie. Budżetowy przewoźnik z Irlandii w podstawowej cenie biletu pozwala nam zabrać jedynie mały przedmiot osobisty, który musi zmieścić się pod fotelem. Nie musimy za niego dopłacać, ale musi on spełniać wymogi linii. O jakich wymiarach mowa?

Przedmiot osobisty w Ryanair - 40 na 25 na 20 cm, bez limitu wagi

Oznacza to, że do samolotu Ryanair możemy zabrać np. niewielki plecak, damską torebkę lub torbę na laptop. Chociaż nie ma limitu wagi, to z uwagi na wymiary przedmiotu osobistego nie spakujemy tam zbyt wiele. Może to być np. kilka zestawów ubrań lub podstawowe przedmioty. Istnieje możliwość dokupienia faktycznego bagażu podręcznego, czyli walizki do samolotu. Ta również ma jednak swoje ograniczenia:



Bagaż podręczny w Ryanair - 55 na 40 na 20 cm, maks. 10 kilogramów

Ta opcja jest dodatkowo płatna, a nasz bagaż podręczny umieścimy w schowku nad głową.

Wizzair - bagaż podręczny, wymiary i waga

Wizzair to druga popularna linia lotnicza, którą podobnie jak Ryanair, cechuje duża liczba kierunków i niskie ceny. Podobnie jak w przypadku irlandzkiego konkurenta, węgierski Wizzair również oferuje ograniczone możliwości przewozu bagażu w podstawowej taryfie. Darmowy bagaż Wizzair to przedmiot osobisty:

Przedmiot osobisty w Wizzair - 40 na 30 na 20 cm, maks. 10 kilogramów

Tak samo jak w przypadku Ryanair, w liniach Wizzair darmowy jest mały przedmiot osobisty, np. plecak. Tym razem jednak występuje ograniczenie dotyczące wagi. Istnieje jeszcze druga opcja, czyli bagaż podręczny za dopłatą:



Bagaż podręczny w Wizzair - 55 na 40 na 23 cm, maks. 10 kilogramów

Ten wsadzimy do schowka nad głową i może to być mała walizka kabinowa z kółkami, do której spakujemy łącznie do 10 kilogramów rzeczy.

Jaki bagaż podręczny w LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT to największy rodzimy przewoźnik lotniczy, który należy do segmentu linii Legacy, a więc nie tanich i budżetowych. Chociaż ceny biletów są w tym wypadku nieco większe niż u tanich przewoźników, to w zamian w podstawowej taryfie otrzymujemy nieco więcej. Po pierwsze, darmowy przedmiot osobisty:

Przedmiot osobisty w LOT - niewielki (np. torebka), maks. 2 kilogramy

LOT nie podaje konkretnych wymiarów przedmiotu osobistego, wiemy jedynie, że musi mieć do 2 kilogramów i ma zmieścić się pod fotelem przed nami. W rzeczywistości bez trudu weźmiemy na pokład zwykły plecak, który będzie ważył nieco więcej - nie powinno być z tym problemów. Za darmo mamy też bagaż podręczny:



Bagaż podręczny w LOT - 55 na 40 na 23 cm, maks. 10 kilogramów

Ponownie jest to walizka kabinowa, z tą różnicą (względem Ryanair i Wizzair), że ten jest darmowy - w cenie biletu. Walizka musi zmieścić się w schowku nad głowami i mieć wagę nieprzekraczającą 10 kilogramów.

Lecę Enter Air. Jaki bagaż podręczny mogę zabrać?

Enter Air to popularny przewoźnik czarterowy, który każdego roku zabiera tysiące Polaków na zagraniczne wakacje. Jeżeli wykupiliście wycieczkę w polskim biurze podróży, to całkiem prawdopodobne, że polecicie na pokładzie samolotu tych linii. W przypadku takich wakacji, w cenie znajduje się bagaż rejestrowany (np. do 20 kilogramów). A jak wygląda sprawa z bagażem podręcznym?

Bagaż podręczny w Enter Air - 55 na 40 na 20 cm, maks. 5 kilogramów

Czarterowy przewoźnik w cenie pozwala nam zabrać na pokład jedną sztukę bagażu podręcznego, która nie może przekraczać 5 kilogramów, ale za to ma wymiary odpowiadające np. walizce kabinowej. W rzeczywistości większość pasażerów i tak zabiera zwykły plecak, bo ubrania i inne przybory lądują w bagażu rejestrowanym.

