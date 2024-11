Jarmarki bożonarodzeniowe są ulicznymi jarmarkami związanymi z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie odbywają się podczas czterech tygodni Adwentu, choć wiele z nich rozpoczyna się jeszcze w listopadzie, a kończy na początku stycznia kolejnego roku. Pierwsze jarmarki bożonarodzeniowe pojawiły się pod koniec XIII w. w Austrii i XIV w. w Niemczech, stając się z czasem popularnym zwyczajem w okresie reformacji. Drezdeński Striezelmarkt odbył się po raz pierwszy w 1434 roku i był jednym z pierwszych prawdziwych jarmarków bożonarodzeniowych. Wczesne wzmianki o "jarmarkach grudniowych" można znaleźć w Wiedniu (1296 r.), Monachium (1310 r.), Budziszynie (1384 r.) i Frankfurcie (1393 r.).

Odbywający się tradycyjnie na rynku miejskim jarmark czaruje gości regionalnym jedzeniem, napojami (w tym bardzo popularnym grzanym winem) i świątecznymi artykułami przy akompaniamencie śpiewów, tańców i innego rodzaju występów artystycznych, takich jak jasełka, prezentacje szopek bożonarodzeniowych.

Kiedy rozpoczynają się jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce?

Obecnie, oprócz krajów niemieckojęzycznych, jarmarki bożonarodzeniowe zdobyły niezwykłą popularność na całym świecie, w tym także i Polsce.

Poniżej przedstawiamy daty i miejsca odbywania się wybranych jarmarków bożonarodzeniowych w 2024 r.

Gdańsk: 22 listopada - 23 grudnia 2024 (Targ Węglowy)

22 listopada - 23 grudnia 2024 (Targ Węglowy) Szczecin: 29 listopada - 22 grudnia 2024 (Aleja Kwiatowa, Plac Adamowicza oraz Plac Lotników)

29 listopada - 22 grudnia 2024 (Aleja Kwiatowa, Plac Adamowicza oraz Plac Lotników) Poznań: 16 listopada - 6 stycznia 2025 (Plac Wolności); 16 listopada 2024 - 22 grudnia 2025 (EXPO Poznań)

16 listopada - 6 stycznia 2025 (Plac Wolności); 16 listopada 2024 - 22 grudnia 2025 (EXPO Poznań) Bydgoszcz: 22 listopada - 22 grudnia 2024 (Stary Rynek)

22 listopada - 22 grudnia 2024 (Stary Rynek) Toruń: 23 listopada - 22 grudnia 2024 (Rynek Staromiejski)

23 listopada - 22 grudnia 2024 (Rynek Staromiejski) Olsztyn: 12-15 grudnia 2024 (Stare Miasto)

12-15 grudnia 2024 (Stare Miasto) Zielona Góra: 15 -21 grudnia 2024 (Stary Rynek)

15 -21 grudnia 2024 (Stary Rynek) Białystok: 30 listopada- 22 grudnia 2024 (Rynek Kościuszki)

Warszawa: 23 listopada 2024 - 6 stycznia 2025 (Międzymurze Piotra Biegańskiego)

23 listopada 2024 - 6 stycznia 2025 (Międzymurze Piotra Biegańskiego) Łódź: 29 listopada - 23 grudnia 2024 (Ulica Piotrkowska)

29 listopada - 23 grudnia 2024 (Ulica Piotrkowska) Wrocław: 29 listopada 2024 - 7 stycznia 2025 (Rynek Główny)

29 listopada 2024 - 7 stycznia 2025 (Rynek Główny) Kielce: 6 - 8 grudnia (plac przed Wojewódzkim Domem Kultury)

30 listopada - 22 grudnia 2024 (Rynek Kościuszki) Bielsko-Biała: 13-15 grudnia 2024 (Rynek, Plac Wojska Polskiego, Plac Ratuszowy)

13-15 grudnia 2024 (Rynek, Plac Wojska Polskiego, Plac Ratuszowy) Gliwice: 6-22 grudnia 2024 (Rynek)

6-22 grudnia 2024 (Rynek) Katowice: 22 listopada - 5 stycznia 2025 (Rynek Główny); jarmark na Nikiszu: 6-8 grudnia 2024, Nikiszowiec

22 listopada - 5 stycznia 2025 (Rynek Główny); jarmark na Nikiszu: 6-8 grudnia 2024, Nikiszowiec Bytom: 1-22 grudnia 2024 (Rynek)

1-22 grudnia 2024 (Rynek) Lublin: 18 grudnia - 7 stycznia 2025

18 grudnia - 7 stycznia 2025 Opole: 22 listopada - 24 grudnia 2024 (Rynek)

Oprócz tego jarmarki odbędą się w wielu innych, mniejszych miastach, m.in. w Wieliczce (8-14 grudnia, Solne Miasto), Janowcu (14-15 grudnia w ruinach zamku) czy Kazimierzu Dolnym (7-8 grudnia). Choć często są to krótsze imprezy, to również wprowadzają do tych miast niezwykłą świąteczną atmosferę.

