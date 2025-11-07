Spis treści: Zmiany w Ryanair od listopada: koniec z tradycyjnymi biletami O czym muszą pamiętać pasażerowie Ryanair?

Zmiany w Ryanair od listopada: koniec z tradycyjnymi biletami

Od 12 listopada Ryanair całkowicie likwiduje papierowe karty pokładowe. Każdy pasażer będzie musiał okazać cyfrową wersję biletu w aplikacji myRyanair lub na stronie internetowej. Odprawa online pozostanie obowiązkowa - przy wcześniej zakupionych miejscach będzie można ją wykonać do 60 dni przed wylotem, a przy losowym przydziale miejsc najpóźniej do 2 godzin przed startem. Linia tłumaczy zmianę chęcią usprawnienia obsługi, ograniczenia kosztów i ochrony środowiska. Według wyliczeń Ryanaira, całkowite przejście na system cyfrowy pozwoli zredukować zużycie papieru o ponad 300 ton rocznie.

Nowe zasady mają ułatwić podróż, ale wymagają od klientów nieco większej uwagi. Pasażer, który odprawił się wcześniej, lecz utracił dostęp do telefonu lub rozładowała mu się bateria, będzie mógł bezpłatnie odebrać kartę pokładową na lotnisku.

Kara pojawi się dopiero w przypadku braku odprawy online. Wówczas wydanie karty przy stanowisku kosztować będzie 55 euro. Ryanair zapowiada stopniowe ograniczanie tradycyjnych punktów check-in, ale deklaruje, że pracownicy na lotniskach pomogą osobom mniej obeznanym z technologią. Jednocześnie aplikacja ma pełnić funkcję cyfrowego asystenta podróży, z aktualizacjami o numerze bramki, terminalu czy ewentualnych opóźnieniach.

Z perspektywy pasażera zmiana oznacza przede wszystkim konieczność posiadania sprawnego urządzenia mobilnego i stabilnego dostępu do internetu. Ryanair informuje, że już 80 procent podróżnych korzysta z kart w formie elektronicznej, dlatego proces nie powinien być dużym wyzwaniem. Dla pozostałych 20 procent to koniec przyzwyczajenia do drukowania biletu w domu. Zdaniem przewoźnika zmiana ta wpłynie na skrócenie kolejek, szybszą obsługę i większą przejrzystość informacji o locie.

O czym muszą pamiętać pasażerowie Ryanair?

Aplikacja myRyanair staje się centralnym narzędziem podróży - nie tylko służy do odprawy, lecz także zapewnia stały dostęp do informacji o locie. Warto ją wcześniej zaktualizować, zalogować się i sprawdzić, czy dane kontaktowe w profilu są aktualne. Dzięki temu pasażer otrzymuje automatyczne powiadomienia o numerze bramki, ewentualnych zmianach i opóźnieniach, co pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu na lotnisku.

Zmianie ulegają też zasady dotyczące bagażu podręcznego. Dotychczas jego maksymalne wymiary wynosiły 40 × 20 × 25 cm, co często powodowało problemy z dopasowaniem plecaków i toreb.

Od listopada wymiary zostały zwiększone do 40 × 30 × 20 cm, o ile bagaż mieści się pod fotelem. Większe torby i walizki można zabrać ze sobą tylko po wykupieniu opcji "Priority & 2 Cabin Bags". Pracownicy mają prawo zmierzyć bagaż przy wejściu na pokład, a przekroczenie wymiarów kończy się dopłatą lub koniecznością oddania torby do luku.

Ryanair nieustannie rozwija swoją aplikację, przenosząc do niej coraz więcej usług. Z poziomu telefonu można już dodać bagaż rejestrowany, zmienić miejsce, zamówić posiłek lub sprawdzić status lotu. Dla większości pasażerów oznacza to wygodę i szybszą obsługę, ale osoby mniej obeznane z technologią będą musiały stopniowo przyzwyczaić się do nowych zasad.

