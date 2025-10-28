Polskie Linie Lotnicze LOT obsługują już trzy połączenia do Włoch. Są to loty do Rzymu, Wenecji i Mediolanu. Wkrótce dołączy do nich czwarty kierunek w siatce przewoźnika. Tym razem będą to połączenia z miastem na północy kraju.

Bolonia nowym kierunkiem PLL LOT do Włoch

Przewoźnik poinformował, że już za kilka miesięcy rozszerzy siatkę połączeń z Włochami o czwarty kierunek. Będzie nim Bolonia, czyli stolica regionu Emilia-Romania. PLL LOT wierzy, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce, które z pewnością warto odwiedzić.

Stolica regionu Emilia-Romania słynie z czerwonych dachów, rozległych arkad, najstarszego uniwersytetu w Europie i wybitnej kuchni, uznawanej za jedną z najlepszych we Włoszech

Bolonia to jedno z najważniejszych miast we Włoszech, które znajduje się w północnej części kraju. Pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT do tego miejsca ma wystartować 31 marca 2026 r. Przewoźnik planuje tam latać sześć razy w tygodniu.

Wyloty w poniedziałki, środy i piątki zaplanowano na godzinę 8:30. Natomiast we wtorki, czwartki i niedziele o godzinie 15:15. Rejsy powrotne do Warszawy będą odbywać się w te same dni o godzinach 11:40 i 18:25.

Do Bolonii polecą samoloty PLL LOT Boeing 737 MAX 8

Polskie Linie Lotnicze LOT planują obsługiwać rejsy z Warszawy do Bolonii (oraz w kierunku powrotnym) z użyciem maszyn Boeing 737 MAX 8. Jest to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy, który jest w stanie zabrać do 186 pasażerów w dwóch klasach podróży.

Przewoźnik dodaje, że jeden lot z Warszawy do Bolonii ma potrwać 2 godziny i 10 minut. Bilety na nową trasę są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży (na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel). Ceny zaczynają się od 699,32 zł za klasę Economy.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Polskie Linie Lotnicze LOT kilka miesięcy temu wybrały nowe samoloty, które znajdą się we flocie przewoźnika. Zdecydowano się na maszyny Airbus A220. Pierwszy egzemplarz ma trafić w czerwcu 2027 r.

