Polskie katakumby. Gdzie można wejść do miasta zmarłych?

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Katakumby najczęściej kojarzone są z Rzymem i Paryżem, ale podobne miejsca można znaleźć także w Polsce. Podziemne cmentarze, krypty i ossuaria to element wielu obiektów historycznych, choć nie wszystkie są dostępne dla zwiedzających. Sprawdzamy, gdzie można je zobaczyć i które z nich naprawdę przypominają podziemne miasta zmarłych.

Katakumby pod Paryżem. W Polsce również znajdziemy podobne miejsca.
Katakumby pod Paryżem. W Polsce również znajdziemy podobne miejsca.

Spis treści:

  1. Co to są katakumby?
  2. Gdzie są katakumby w Polsce?
  3. Gdzie są największe katakumby na świecie?

Co to są katakumby?

Katakumby to podziemne cmentarze budowane w formie korytarzy, wnęk grobowych i komór, najczęściej drążonych w miękkiej skale lub ziemi, które były wykorzystywane przede wszystkim w starożytności i we wczesnym chrześcijaństwie. Systemy te projektowano tak, aby maksymalnie wykorzystać ograniczoną powierzchnię i pomieścić dużą liczbę zmarłych. Korytarze prowadzono na kilku poziomach, a wzdłuż ich ścian wykuwano regularne nisze, w których składano ciała, często bez trumien lub jedynie w prostych osłonach. Większe komory pełniły funkcję rodzinnych grobowców albo miejsc modlitwy, co pokazuje, że obiekty te nie były wyłącznie przestrzenią pochówku, lecz także elementem życia społecznego i religijnego.

    Samo pojęcie katakumb nie od początku miało tak szerokie znaczenie, jakie przypisuje się mu dziś. Termin wywodzi się z późnołacińskiego catacumbae i pierwotnie odnosił się do konkretnej lokalizacji w rejonie rzymskiej Via Appia, a dopiero z czasem zaczął funkcjonować jako określenie wszystkich podziemnych nekropolii tego typu. Jego źródłosłów łączy się z greckimi wyrazami odnoszącymi się do grobu lub przestrzeni znajdującej się pod ziemią, choć dokładna etymologia pozostaje niejednoznaczna. Współcześnie nazwa ta bywa używana szerzej i obejmuje także krypty, ossuaria czy inne miejsca przechowywania szczątków, które nie zawsze przypominają rzymski pierwowzór.

    Podziemne cmentarze od dawna przyciągały uwagę badaczy, artystów i podróżników, ponieważ łączyły funkcję praktyczną z silnym oddziaływaniem kulturowym. Współcześnie ich obecność jest szczególnie widoczna w filmach, malarstwie i grach wideo, gdzie katakumby przedstawiane są jako rozległe labirynty o wyraźnym, często surowym charakterze. Popularność tych motywów przekłada się na realne zainteresowanie turystyczne, ponieważ wiele osób chce zobaczyć, jak wyglądają takie konstrukcje poza ekranem i poczuć ich wyjątkowy klimat.

      Gdzie są katakumby w Polsce?

      W Polsce bez trudności znajdziemy podziemne miejsca pochówku, choć zazwyczaj mają mniejszą skalę i inną funkcję niż ich odpowiedniki znane z południa Europy. Najczęściej są to przestrzenie pod kościołami i klasztorami, gdzie przez wieki grzebano duchownych, fundatorów oraz osoby szczególnie ważne dla danej wspólnoty. Część z nich została udostępniona zwiedzającym, inne pozostają zamknięte lub dostępne jedynie w określonych terminach.

      Najważniejsze przykłady katakumb i miejsc pokrewnych w Polsce:

      1. Supraśl - pod dawną cerkwią Zmartwychwstania Pańskiego przy monasterze powstał rozbudowany system podziemnych pochówków liczący 132 komory grobowe, przeznaczone dla mnichów i osób związanych z klasztorem. To jeden z nielicznych w Polsce przykładów zbliżonych do klasycznych katakumb. Zwiedzanie jest ograniczone, bo obiekt nie funkcjonuje jako stała atrakcja turystyczna i można do niego wejść jedynie przy okazji wydarzeń religijnych.
      2. Kraków, kościół św. Kazimierza (Reformacka) - w podziemiach tej świątyni od XVII wieku chowano zakonników oraz świeckich mieszkańców miasta, a specyficzny mikroklimat sprawił, że część szczątków zachowała się w dobrym stanie. Obecnie krypty są zamknięte dla zwiedzających ze względu na prace konserwacyjne.
      3. Kraków, Wawel - podziemia katedry wawelskiej tworzą system krypt, w których spoczywają królowie Polski, dowódcy wojskowi i przedstawiciele kultury, m.in. Jan III Sobieski czy Adam Mickiewicz. Choć nie są to klasyczne katakumby, pełnią podobną funkcję pamięci i pochówku. Zwiedzanie odbywa się przez cały rok w ramach biletowanej trasy turystycznej.
      4. Kudowa-Zdrój, Kaplica Czaszek (Czermna) - niewielka kaplica, której wnętrze pokrywają tysiące ludzkich czaszek i kości, zgromadzonych po wojnach i epidemiach XVII i XVIII wieku. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc tego typu w Europie Środkowej. Zwiedzanie jest możliwe od wiosny do jesieni.
      5. Sandomierz i Święty Krzyż - w podziemiach katedry sandomierskiej oraz klasztoru na Świętym Krzyżu znajdują się krypty związane z duchowieństwem i ważnymi postaciami historycznymi, w tym Jeremim Wiśniowieckim. Miejsca te mają bardziej kameralny charakter i silne znaczenie historyczne. Do krypt można zejść po wcześniejszym uzgodnieniu w ramach zwiedzania katedry.

      Polskie katakumby wyróżniają się przede wszystkim skalą i funkcją. Zamiast rozległych, wielokilometrowych labiryntów dominują tu zwarte układy powiązane z konkretnymi instytucjami religijnymi. Ich rola była zwykle bardziej elitarna niż masowa, co oznacza, że służyły wybranym grupom, a nie całym społecznościom miejskim. Jednocześnie wiele z tych miejsc zachowało autentyczny charakter i nie zostało w pełni dostosowanych do ruchu turystycznego, co podkreśla ich historyczną wiarygodność.

        Gdzie są największe katakumby na świecie?

        Największe i najlepiej znane katakumby świata koncentrują się głównie w rejonie Morza Śródziemnego oraz w Europie Zachodniej. To właśnie tam powstały najbardziej rozbudowane systemy podziemnych korytarzy, które do dziś stanowią istotny punkt odniesienia dla archeologów i badaczy historii religii. Współcześnie część z tych obiektów działa jako popularne atrakcje turystyczne, inne zachowały przede wszystkim charakter naukowy lub sakralny.

        Najważniejsze katakumby na świecie:

        1. Rzym (Włochy) - zespół ponad 40 kompleksów katakumb o łącznej długości szacowanej na około 150 km, w tym słynne katakumby św. Kaliksta, św. Sebastiana czy św. Pryscylli. To najważniejszy historycznie przykład katakumb związanych z wczesnym chrześcijaństwem. Zwiedzanie jest możliwe przez cały rok, ale tylko z przewodnikiem i na wyznaczonych trasach.
        2. Paryż (Francja) - rozległe ossuarium powstałe w dawnych kamieniołomach, w którym zgromadzono szczątki kilku milionów mieszkańców miasta. Sieć tuneli liczy setki kilometrów, choć dla turystów udostępniony jest jedynie niewielki fragment. Zwiedzanie jest możliwe w formie biletowanej trasy.
        3. Neapol, katakumby San Gennaro (Włochy) - rozległy, dwupoziomowy system podziemnych nekropolii, związany z kultem św. Januarego. Wyróżnia się dużymi komorami i dobrze zachowanymi elementami sztuki wczesnochrześcijańskiej. Zwiedzanie odbywa się przez cały rok, wyłącznie z przewodnikiem.
        4. Rabat (Malta), katakumby św. Pawła - jeden z najważniejszych kompleksów podziemnych na Malcie, uznawany za najstarsze świadectwo chrześcijaństwa na wyspie. System obejmuje liczne komory grobowe i korytarze o zróżnicowanym układzie. Zwiedzanie jest dostępne jako część oferty muzealnej.
        5. Palermo (Włochy), katakumby kapucynów - wyjątkowy przykład, w którym zachowały się nie tylko szkielety, ale również zmumifikowane ciała, eksponowane wzdłuż korytarzy. Obiekt liczy około 2 tysięcy zachowanych szczątków, które można zobaczyć w ramach zorganizowanego ruchu turystycznego.

        Światowe katakumby różnią się między sobą nie tylko skalą, ale także funkcją i pochodzeniem. Rzymskie kompleksy stanowią klasyczny przykład podziemnych cmentarzy tworzonych od podstaw, natomiast paryskie katakumby powstały w wyniku przekształcenia istniejącej infrastruktury podziemnej. Z kolei Palermo reprezentuje model, w którym kluczowe znaczenie ma sposób zachowania ciał, a nie sama struktura korytarzy. Pomimo tych różnic wszystkie te miejsca łączy możliwość bezpośredniego kontaktu z historią oraz specyficzna atmosfera, która sprawia, że zwiedzanie katakumb pozostaje doświadczeniem wyraźnie odbiegającym od typowych atrakcji turystycznych.

