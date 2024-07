Spis treści: 01 Nowy samolot Enter Air - flota rośnie

02 Boeing 737 MAX - co to za maszyna?

03 Polskie linie lotnicze, czyli król czarterów

Nowy samolot Enter Air - flota rośnie

Rośnie w siłę polski przewoźnik lotniczy, czyli Enter Air. W ostatni weekend na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie wylądował nowy Boeing 737 MAX dla linii. Nowy, bo dopiero co nabyty - choć w rzeczywistości używany, wcześniej w eksploatacji w liniach SpiceJet.

To kolejna dostawa samolotu, która została zrealizowana w tym roku na rzecz linii o charakterystycznych błękitno-białych barwach. Nowe dostawy i te nadchodzące sprawią, że łącznie we flocie Enter Air znajdzie się 30 Boeingów. Przewoźnik operuje na modelach 737-800 i 737 MAX 8. To wąskokadłubowe maszyny, które są w stanie zabierać pasażerów do wielu miejsc w Europie, a przy jednym międzylądowaniem nawet na daleki wschód.

Reklama

Boeing 737 MAX - co to za maszyna?

Nazwa samolotu Boeing 737 MAX często przewija się w kontekście różnych linii lotniczych. Nic dziwnego, bo jest to najpopularniejszy wąskokadłubowy model pasażerski na świecie. Możemy go znaleźć nie tylko we flocie Enter Air, ale także m.in. PLL LOT czy Ryanair. Samolot w konfiguracji dla polskiego przewoźnika jest w stanie zmieścić na pokładzie 189 pasażerów.

Czym charakteryzuje się ten samolot?

Zasięg: 3440 - 5925 km

Pułap: 10 700 - 12 500 m

Prędkość maksymalna: 0,82 Ma (876 km/h)

Rozpiętość: 28,3-35,7 m

Długość: 28,6-42,1 m

Produkcja samolotu rozpoczęła się jeszcze w 1968 roku, a od tego czasu powstało wiele wersji i wariantów maszyny.

Polskie linie lotnicze, czyli król czarterów

Taktyka Enter Air polegająca na zakupie używanych maszyn ma sens. W obliczu dużych problemów Boeinga, dostawy nowych maszyn są utrudnione i często napotykają opóźnienia. Zakup maszyny na rynku wtórnym (np. od linii mających problemy finansowe) to znacznie pewniejszy wybór. Nie ma ryzyka, że producent nie wyrobi się z dostarczeniem zamówionych egzemplarzy. A takie problemy ma na przykład Ryanair.

A rodzimemu przewoźnikowi na pewno warto kibicować. Enter Air to czarterowe linie lotnicze, które nie oferują lotów tradycyjnych, tzn. rozkładowych. Najczęściej latamy na ich pokładzie po wykupieniu wycieczki w biurze podróży.