Szał na wakacje w tym kraju. Tam jeżdżą miliony Polaków

Spis treści: 01 W tym kraju jest dużo Polaków

02 Hit na lato, czyli odwiedzają Turcję na potegę

03 Wakacje w Turcji to strzał w dziesiątkę

W tym kraju jest dużo Polaków

Jest kilka państw, które utożsamiamy z wakacyjnym wypoczynkiem i zwiedzaniem. Włochy, Francja, Grecja, Egipt... Jest też Turcja, czyli coraz większy hit lata nie tylko wśród Polaków. Nas jest tam naprawdę sporo, a według danych Rzeczpospolitej, jeszcze w tym roku kraj na wschodzie odwiedziło prawie 700 tysięcy Polaków - a przed nami jeszcze reszta sierpnia, wrzesień i październik, czyli równie wakacyjne miesiące.

Wzrost turystów z Polski w Turcji odpowiada też rosnącej popularności wśród innych nacji. Turcja jest chwytliwym kierunkiem wśród Niemców, Brytyjczyków, Bułgarów czy turystów z Iranu oraz... Rosji. Gdy większość europejskich państw zamknęła się na obywateli Rosji, ci nadal mogą bez trudu latać na wakacje do Turcji, z czego też chętnie korzystają. Warto wziąć to pod uwagę planując swoje wakacje.

Hit na lato, czyli odwiedzają Turcję na potegę

W pierwszej połowie tego roku kraj ze stolicą w Ankarze odwiedziło aż 26,14 miliona turystów - jak podaje Rzeczpospolita, wśród nich było ponad 21 milionów obcokrajowców. Ciekawym jest fakt, że kilka milionów odwiedzających to rodowici Turcy, którzy mieszkają w innych państwach.

A które miejsca kraju cieszą się największą popularnością? Na szczycie listy jest Stambuł, gigantyczna metropolia położona na dwóch kontynentach. Sporo osób odwiedza też Antalyę, Edirne i Muglę.

Wakacje w Turcji to strzał w dziesiątkę

Są tacy, którym wakacje w Turcji kojarzą się wyłącznie z hotelem, barami all-inclusive i spędzaniem czasu w jednym, niekoniecznie prestiżowym (a raczej tanim) miejscu. Jasne, mają prawo do takiej opinii, choć jest ona wobec tego kraju mocno krzywdząca. Turcja jest bowiem jednym z absolutnie najlepszych miejsc na wakacje, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Po pierwsze, jest tam dość tanio. Do Turcji wybierzemy się zarówno w ramach zorganizowanej wycieczki, jak i na pokładzie samolotu niskokosztowego. Z Polski loty odbywają się do Ankary, Stambułu i kilku wakacyjnych kurortów.

A co czeka nas na miejscu? Przede wszystkim potężny i duży (liczący 783 562 km²) kraj, który zapewnia bogactwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. To właśnie tam zachód spotykał się ze wschodem, przez wiele wieków mieszając się i tworząc jedną z najciekawszych mikstur kulturowych, które są dziś dostępne. Ogromnym plusem tego miejsca jest oferta praktycznie dla każdego. Ci, którzy lubią nie robić nic, skorzystają z atrakcyjnych hoteli. Nieco bardziej aktywni wybiorą się na plażę, a miłośnicy wysiłku pójdą w góry, wąwozy i nie tylko. Fani historii i sztuki skorzystają z bogactwa muzeów, wystaw czy zabytków, których w Turcji jest od groma. Tam naprawdę jest co robić i to o dowolnej porze roku.