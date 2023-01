Każdy z nas doskonale kojarzy Krzywą Wieżę w Pizie, która ze względu na swój odchył od pionu stała się jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na świecie. Oczywiście nie jest to jedyny na świecie krzywy obiekt (podobne mamy nawet w Polsce) ani nawet najbardziej skrzywiony. Taihe Zhenxing Palace W roli kandydata do wspomnianego tytuły z pewnością znalazłby się Taihe Zhenxing Palace, czyli niewielki budynek położony w tajwańskim powiecie Jiayi znajdującym się w zachodniej części wyspy. Choć w przeciwieństwie do Krzywej Wieży nie ma on kilkusetletniej historii bycia krzywym, to pod względem odchyłu od pionu przewyższa on włoski obiekt kilkukrotnie. Reklama Większość krzywych budowli zawdzięcza swoją niechcianą cechę miękkiemu podłożu lub słabym fundamentom. Taihe Zhenxing Palace jest pod tym względem wyjątkiem, gdyż za jego krzywiznę odpowiadają ekstremalne warunki pogodowe, a dokładniej ujmując tajfun Morakot, który uderzył w Azję Wschodnią w sierpniu 2009 roku. Wideo youtube Wówczas obfite opady deszczu doprowadziły do licznych osunięć ziemi. Tym sposobem całkowicie prosta świątynia Taihe Zhenxing Palace zsunęła się o około 100 metrów, jednocześnie mocno się przechylając. Właśnie tak powstała zdobywająca coraz większą popularność atrakcja turystyczna. Lifestyle Ciekawostka na mapie Europy. Wyspa zmienia państwo co pół roku Zadziwiające jest to, że świątynia po tak długim spacerze wygląda z zewnątrz na nienaruszoną. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo nie można wejść do jej środka, ale widoki z zewnątrz powinny nam całkowicie wystarczyć. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biblioteka niezłomna. Ukraińcy mają miejsce, w którym czuć normalność AFP Reklama