Spis treści: 01 Ranczo z "Yellowstone" zaprasza gości

02 To niezwykły hotel - i ma swoje zasady

03 Cena za noc na ranczu Yellowstone - tanio nie jest

04 Kiedy premiera nowego sezonu "Yellowstone"?

Ranczo z "Yellowstone" zaprasza gości

Czy marzyliście kiedyś, aby przenieść się do świata ulubionego serialu? Nie zawsze jest to możliwe, a czasem liczyć możemy co najwyżej na makiety czy atrakcje przygotowane z myślą o turystach. W przypadku serialu "Yellowstone" sprawa jest o wiele prostsza. Okazuje się bowiem, że ranczo należące do Johna Duttona istnieje i pozwala przenocować gości. Za odpowiednią cenę, oczywiście.

Historia tego miejsca sięga 1914 roku, kiedy to ranczo zostało kupione przez magnata Williama Forda i sędziego Howarda Hollistera (za kierunekameryka.pl). Oni odpowiadają za budowę głównego budynku, który dziś możemy kojarzyć z ekranów telewizorów i popularnego serialu wyprodukowanego przez Paramount.

To niezwykły hotel - i ma swoje zasady

Jako że ranczo faktycznie jest miejscem kręcenia niektórych scen serialu, to nie zawsze jest dostępne dla zwiedzających. W tym przypadku brak możliwości rezerwacji noclegów wynika nie tylko z dużej popularności wśród podróżnych, ale także przez konieczność przeprowadzenia prac przez ekipę filmową. Już teraz na stronie rancza widnieje informacja, że nie są przyjmowane rezerwacje na 2024 i 2025 rok.

Jeżeli już uda wam się znaleźć jakiś dogodny i dostępny termin, to pojawia się pewien problem - nie dacie rady wynająć miejsca na pobyt na jedną noc. Zgodnie z zasadami obiektu, przyjmowane są wyłącznie rezerwacje na przynajmniej 3 noce. Szybkie spanko po kosztach i zrobienie kilku zdjęć nie wchodzi zatem w grę. A ile trzeba za to w ogóle zapłacić?

Cena za noc na ranczu Yellowstone - tanio nie jest

Jak łatwo się domyślić, cena za taką atrakcję nie należy do niskich. Na stronie rancza Chief Joseph Ranch znaleźć możemy dwie opcje zakwaterowania. Pierwsza z nich to Lee Dutton's Cabin (The Fisherman Cabin). W opisie czytamy, że chatka ta jest położona około 50 stóp od głównego obiektu i oferuje widok na rzekę oraz góry. Ma prawie 100 lat, bo zbudowano ją jeszcze w 1916 roku.

Zdjęcie / Chief Joseph Ranch / materiał zewnętrzny

Na szczęście w środku znajdziemy pełnię współczesnych udogodnień, jak choćby funckjonalną kuchnię. Chatka składa się z trzech poziomów - piętra głównego, piętra oddzielonego drzwiami od poddasza i samego strychu, który również jest funkcjonalny. Miejsce to pomieści maksymalnie 8 osób, a cena za 4 osoby wynosi 1400 dolarów za noc. Każda dodatkowa osoba zwiększy koszt o kolejne 50 dolarów. Oznacza to, że chcąc zarezerwować nocleg dla 8-osobowej grupy przy zachowaniu 3 nocy, będziemy musieli zapłacić 4800 dolarów, czyli niemal 20 tysięcy złotych.

Druga opcja noclegu na ranczu z serialu "Yellowstone" to Rip's Cabin (The Ben Cook Cabin). W tym wypadku dwupiętrowy domek (włącznie ze strychem) również pomieści do 8 osób, ale jest zdecydowanie bardziej klimatyczny. Zobaczcie sami:

Zdjęcie / Chief Joseph Ranch / materiał zewnętrzny

Cena za 4 osoby to 1700 dolarów, dodatkowa osoba to 50 USD za noc. Tym razem jest zatem widocznie drożej, bo 3 noce dla 8 osób to 5700 dolarów, czyli ponad 23 tysiące złotych.

Kiedy premiera nowego sezonu "Yellowstone"?

Jeżeli cena was odstrasza, to nic dziwnego. Nocleg na ranczu na pewno nie należy do najtańszych. Na szczęście już niedługo będziecie mogli odwiedzić je przed telewizorem. Już 14 listopada w Polsce odbędzie się premiera drugiej części 5. sezonu serialu "Yellowstone". To zdecydowanie najtańszy sposób na zobaczenie Montany i śledzenia losów bohaterów.

