Wygląda obłędnie i ma ważny cel. To unikatowe Muzeum Pływającego Szkła

Wenecjanie doskonalą sztukę dmuchania szkła od około 1500 lat, zainspirowany tą tradycją międzynarodowy zespół projektantów Luca Curci Architects i Giulia Tassi postanowił to docenić i przy wsparciu sztucznej inteligencji przygotować imponującą pływającą wystawę.

To Floating Glass Museum, które jest z jednej strony ekstremalnie delikatne, ze względu na zastosowany materiał, a z drugiej - jak przekonują pomysłodawcy - ma w sobie ogromną siłę. Chodzi bowiem o zwrócenie uwagi na problem zmian klimatycznych, które każdego dnia wpływają na życie wszystkich ludzi na Ziemi.

Zdjęcie Floating Glass Museum / Luca Curci Architects / materiały prasowe

Zdjęcie Floating Glass Museum / Luca Curci Architects / materiały prasowe

Zwraca uwagę na zmiany klimatyczne

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym, zmiany klimatyczne wpływają obecnie na każdy kraj na każdym kontynencie, zmieniają się warunki pogodowe, podnosi się poziom mórz, zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej ekstremalne, a emisje gazów cieplarnianych osiągnęły obecnie najwyższy poziom w historii.

Projektanci przytaczają też szacunki NASA, które przewidują, że do roku 2100 poziom morza podniesie się co najmniej o kolejne 0,3 m, ale prawdopodobnie nawet 2,4 m, jeśli będziemy kontynuować emisję dwutlenku węgla na obecnym poziomie. To właśnie dlatego wystawa, w której "zacierają się granice pomiędzy sztuką i naturą, a woda staje się płótnem współczesnej ekspresji", będzie prezentowana w takich szczególnie dotkniętych tym problemem miejscach, jak Dubaj, Nowy Jork, Hongkong, Singapur i Busan.

Zdjęcie Floating Glass Museum / Luca Curci Architects / materiały prasowe

Zdjęcie Floating Glass Museum / Luca Curci Architects / materiały prasowe

Oszałamiająca forma

Projektanci twierdzą, że Floating Glass Museum reprezentuje globalną inicjatywę na rzecz środowiska, pomyślaną jako przestrzeń zachęcającą do kontemplacji, refleksji i odkryć w kontekście najnowocześniejszego designu i zaangażowania w zrównoważony rozwój. I nie da się ukryć, że to może zadziałać, bo forma pływającego szklanego muzeum sama w sobie wydaje się tak atrakcyjna, żeby ją przegapić.

Co ciekawe, dla Luca Curci Architects nie jest to wcale pierwsza próba "projektowania na wodzie", bo już w 2015 roku studio zapowiadało niezwykły wieżowiec Vertical City, który miał dosłownie wyrastać z dna morskiego i wznosić się na wysokość 750 m. Plan zakładał, że będzie do niego prowadził częściowo zanurzony most dla pieszych i samochodów, a na miejscu miały być też dostępne lądowiska dla helikopterów, jeśli ktoś preferuje drogę lotniczą.



