Wychłodzenie, inaczej hipotermia, to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej 35 st. Cel. Może pojawić się na deszczu, podczas długiego lotu, nawet w chłodnym mieszkaniu. W przypadku, gdy temperatura ciała spadnie poniżej 28 st. Cel., mówimy o ciężkiej hipotermii - następuje wówczas zwykle utrata przytomności i zatrzymanie krążenia, pojawia się obrzęk płuc.

W związku z silnymi mrozami, które pojawiły się w Polsce, rośnie ryzyko wychłodzenia organizmu i wystąpienia poważnych powikłań. Niestety pierwsze objawy często są bagatelizowane, więc warto je poznać, bo na początku najłatwiej jest zareagować.

Jakie są objawy hipotermii?

Najważniejszym sygnałem alarmowym są intensywne dreszcze, którymi organizm próbuje się ogrzać. Jest to mechanizm obronny ciała - poprzez skurcze mięśni chce wytworzyć ciepło. Jeśli są one silne, niekontrolowane i nie mijają po chwili, jest to znak początku wychłodzenia.

Następnie pojawia się drętwienie palców rąk, stóp, nosa i uszu. Skóra w tych miejscach może stać się blada lub sina, co oznacza, że organizm ogranicza dopływ krwi do kończyn, aby chronić narządy wewnętrzne.

Osoba zaczyna być ospała, apatyczna, ma problem z koncentracją. Senność w zimnie jest szczególnie niebezpieczna - to częsty etap przed utratą przytomności. Kiedy mowa staje się niewyraźna i pojawiają się problemy z utrzymaniem równowagi, sytuacja staje się bardzo poważna. W późniejszych etapach, gdy osoba jest zdezorientowana i nielogicznie się wypowiada, nie jest już w stanie wiarygodnie ocenić swojego stanu.

Gdy dreszcze nagle słabną lub ustają - nie jest bardzo zły znak, a nie poprawa. Oznacza, że organizm traci zdolność do dalszej obrony przed zimnem.

Jak pomóc osobie w hipotermii?

Już po pojawieniu się pierwszych objawów, należy zareagować. Trzeba przetransportować osobę w ciepłe miejsce lub ogrzać ją i ochronić przed wiatrem i wilgocią. Jeśli stan się nie poprawia lub hipotermia jest już w zaawansowanej formie, zadzwoń po karetkę.

Pamiętaj, aby nie zwiększać temperatury ciała gwałtownie - złym pomysłem będzie gorąca kąpiel. Nie podawaj również alkoholu, który jeszcze bardziej wychłodzi organizm. Zamiast tego lepiej podać ciepłe, słodkie płyny, jeśli poszkodowany jest przytomny, a także zadbać, by miał na sobie suche ubranie. Warto przykryć go kocem lub folią NRC (srebrną stroną do ciała).

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press