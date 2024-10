Podróżując po własnym kraju albo zwiedzając inne miejsca na mapie świata, zdarza się, że można natknąć się na coś, czego zwykle się nie widuje. Często takie odkrycie budzi zdziwienie i wywołuje różne, czasem zabawne albo dziwne skojarzenia.

Może to być nietypowa rzeźba przy drodze, opuszczony budynek z tajemniczą historią, kolor jeziora, który wydaje się nienaturalny czy też dziwnie wyglądające drzewo. Kiedy zagłębić się w powód, dla którego dana rzecz wygląda tak, a nie inaczej, często można przy tym dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat panujących w danym regionie wierzeń i zwyczajów.

Reklama

Nietypowy widok. Drzewa pokryte monetami

Takie małe odkrycia przypominają, że świat, nawet jeśli chodzi o miejsce tuż obok naszego domu, pełen jest ciekawostek, które czekają, aż ktoś je zauważy. No i nie ma to jak moment, w którym nasza wyobraźnia zaczyna działać - czasem myślimy, skąd to się wzięło, czasem po prostu cieszymy się tym, że spotkaliśmy coś innego, niespodziewanego.

Takimi rozważaniami ludzie dzielą się niekiedy w mediach społecznościowych. Co jakiś czas na Facebooku, Instagramie czy TikToku można na przykład spotkać nagrania i zdjęcia ukazujące drzewa, które wyglądają, jakby były pokryte łuskami lub nosiły swego rodzaju zbroję. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak, że to po prostu ciasno wbite obok siebie monety - niektóre bardzo stare. Z jakiego powodu ktoś "nabija" drzewa monetami?

Zdjęcie Na zaskakujący widok drzewa pokrytego monetami można natknąć się m.in. w Anglii, Szkocji i Walii, ale nie tylko. / Nilfanion, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Drzewo pieniężne, drzewo groszowe

Rąbka tajemnicy na temat tych rzadko spotykanych tworów uchyliła Fern Freud, która jest liderką i edukatorką w Szkole Leśnej (model edukacji wykorzystujący jako miejsce prowadzenia szkoleń lasy i puszcze). Freud prowadzi także bloga edukacyjnego "Foraged by Fern", a swoją wiedzą i spostrzeżeniami dzieli się także na Instagramie. Mieszkająca w Anglii kobieta często oprócz wyjaśniania tajemnic natury podejmuje się też opowieści o panujących na wyspach brytyjskich wierzeniach i zwyczajach.

Według Fern wbijanie monety w drzewo jest zwyczajem analogicznym do wrzucania pieniążka do studni - ma przynosić szczęście i spełniać życzenia. Kobieta podaje, że przyjęto, iż zwyczaj wbijania monet w drzewo wziął się z tradycji dawnych ludów, które często zostawiały dary pod świętymi drzewami, aby uhonorować - lub przypodobać się bóstwom. Folklorystka Ceri Houlbrook zaobserwowała natomiast, że działania z umieszczaniem w drzewie monet kolejnych pieniążków są nadal praktykowane przez wiele osób. "Co najmniej dwanaście rodzin przechodziło obok tego miejsca (drzewa z monetami) i zdecydowało się wbić w nie dodatkowe monety za pomocą kawałka wapienia leżącego w pobliżu", pisała badaczka w opracowaniu.

Instagram Rolka Rozwiń

Grosik na szczęście. Tradycja z długą historią

Trafienie na takie drzewo to gratka nie tylko dla miłośników poznawania tradycji, wierzeń i zwyczajów panujących w różnych zakątkach świata, ale i ciekawe miejsce badań dla osób pasjonujących się numizmatyką. Niektóre z wbitych w takie drzewa monet mają bowiem setki lat.

Oczywiście po odkryciu takiego pokrytego monetami drzewa warto mieć na uwadze to, żeby - choć niekiedy właściciele terenu, na którym się ono znajduje, zachęcają do dołożenia swojego pieniążka - nie niszczyć innych roślin. Drzewa z monetami to bowiem głównie powalone okazy lub martwe pnie - a i w tym przypadku zarządy parków i innych terenów zielonych często proszą mieszkańców i turystów, by nie dokładali swoich monet.

Przykładowo, w 2019 r. National Trust for Scotland komunikowało:

- Przez wiele lat ludzie wbijali monety w powalone drzewa i wystające pnie jako swego rodzaju dary wotywne, aby wypowiedzieć życzenie. Na naszych terenach leśnych mogliśmy to tolerować, dopóki odbywało się to na małą skalę. Ale teraz wydaje się, że stało się to "modne" i wymknęło się spod kontroli.

Zdjęcie Drzewa pokryte monetami stanowią dużą atrakcję. Niektórzy wciąż zostawiają w nich pieniążek "na szczęście". / Rosser1954, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Są głosy sprzeciwu

Również obserwatorzy profilu Fern Freud na Instagramie zwracali uwagę pod jej wpisem o drzewach z monetami, że w kontekście dbania o naturę, ta tradycja nie przynosi Ziemi niczego dobrego.

- Po przeczytaniu kilku obaw dotyczących wpływu na środowisko, przeprowadziłam szersze badania w tym temacie. Niektóre miejsca, takie jak dolina The Hermitage w Szkocji, poprosiły odwiedzających, aby nie dodawali już monet do drzew ze względu na potencjalne zagrożenie dla dzikiej przyrody i gleby. Ogromny nacisk kładzie się tutaj na to, aby nie uszkadzać żadnych drzew, żywych ani martwych. Nawet martwe drzewa są oczywiście niezwykle ważne dla naszego ekosystemu i jak już wspomniałam, istotne jest, aby nie wciskać monet w żadne stare drzewo. Chociaż nie ma żadnych badań dotyczących wpływu drzew groszowych na środowisko, istnieje ryzyko, że metale mogą wyciekać do ziemi i mieć wpływ na wzrost roślinności - dodała Fern Freud.

Istnienie drzew wotywnych nabitych monetami "na szczęście" jest jednak faktem i choć tradycja w obliczu zakazów może zaniknąć, to podróżując m.in. po wyspach brytyjskich warto poszukać takiego drzewa - wyglądają one bowiem bardzo ciekawie i przy tym można sobie przy nich odpocząć i wyobrazić, w jakiej intencji rozmaici ludzie na przestrzeni wieków wbijali tam kolejne monety.