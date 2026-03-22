Jak dinozaury opiekowały się swoimi jajami?

Naukowcy coraz lepiej rozumieją, w jaki sposób dinozaury opiekowały się swoimi jajami. Nowe badanie sugeruje, że proces ich inkubacji był mniej efektywny niż u współczesnych ptaków, a znaczną rolę w ogrzewaniu jaj mogło odgrywać także ciepło z otoczenia, w tym promieniowanie słoneczne.

Badacze z Tajwanu skupili się na owiraptorach - przypominających ptaki dinozaurach żyjących około 70-66 milionów lat temu na terenach dzisiejszych Chin. Zwierzęta te miały długość około 1,5 metra i ważyły około 20 kg. Budowały charakterystyczne gniazda złożone z kilku pierścieni jaj ułożonych w półotwartej strukturze.

Aby sprawdzić, jak przebiegała inkubacja, naukowcy stworzyli realistyczny model owiraptora oraz jego gniazda.

Badacze zbudowali gniazdo owiraptora. Chun-Yu Su materiał zewnętrzny

Jaja zbudowano z żywicy

- Część trudności polega na realistycznym odtworzeniu procesu wysiadywania jaj przez owiraptory - powiedział główny autor Chun-Yu Su. - Na przykład ich jaja nie przypominają jaj żadnego współczesnego gatunku, więc stworzyliśmy jaja z żywicy, aby jak najlepiej odzwierciedlić prawdziwe jaja owiraptorów.

Celem eksperymentów było zbadanie, jak nagrzewanie się jaj jest zależne od obecności dorosłego osobnika wysiadującego oraz od zmiennych temperatur otoczenia. W chłodniejszych warunkach różnice temperatur między jajami w zewnętrznych częściach gniazda mogły sięgać nawet 6 stopni Cel., co prawdopodobnie prowadziło do wykluwania się ich w różnym czasie. W cieplejszym środowisku różnice były znacznie mniejsze - mniej niż 1 st. Cel., co wskazuje, że słońce mogło znacząco wspierać inkubację.

- Jest mało prawdopodobne, by duże dinozaury siedziały na swoich lęgach. Przypuszczalnie wykorzystywały ciepło słońca lub gleby do wyklucia jaj, podobnie jak żółwie. Ponieważ lęgi owiraptorów są otwarte na powietrze, ciepło słoneczne miało znacznie większe znaczenie niż ciepło gleby - wyjaśniła starsza autorka pracy, dr Tzu-Ruei Yang.

Porównanie inkubacji dinozaurów i ptaków

Większość współczesnych ptaków siedzi bezpośrednio na jajach i przekazuje im ciepło ciała. Aby ten system działał, dorosły osobnik musi dotykać każdego jaja i utrzymywać je w wąskim zakresie temperatur. Owiraptory prawdopodobnie nie były w stanie sprostać tym wymaganiom.

Rozmieszczenie termometrów w eksperymentach inkubacyjnych. Su i wsp., 2026. materiał zewnętrzny

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Ecology and Evolution.

© 2026 Associated Press