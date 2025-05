Jak odczytywać sygnały kotów? Przewodnik dla właścicieli

Czasem właścicieli dziwi, że ich kot drapie po podłodze obok kuwety . Co to oznacza? Istnieje parę opcji: zaznaczanie swojego terytorium poprzez zostawianie zapachu z gruczołów na łapkach; chęć ukrycia swoich odchodów lub niechęć do kuwety albo żwirku.

Bardzo często nie widać pierwszych oznak bólu u kota, ponieważ świetnie go maskują. Znów jest to spowodowane ich instynktem, ponieważ w naturze koty są drapieżnikami i muszą ukrywać swoją słabość przed przeciwnikami.

To nie jest powód do śmiechu, ponieważ koty reagują w ten sposób na stresujące i zagrażające sytuacje. Może to oznaczać, że jest rozdrażniony lub wystraszony, więc dobrze jest spróbować go uspokoić, mówiąc łagodnym głosem i ograniczając dotyk.