W wyniku obiegu wody w przyrodzie woda paruje z powierzchni, wydzielają ją organizmy żywe, skrapla się, powstaje opad a następnie spływ powierzchniowy lub podziemny.

To krążenie sprawia, że część wody jest cały czas zawarta w atmosferze i tworzy chmury. Ale by mogły one powstać muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim temperatura musi ulec obniżeniu, aby zawarta w atmosferze para wodna mogła ulec kondensacji, czyli przejściu ze stanu gazowego w ciekły oraz muszą pojawić się tzw. jądra kondensacji.

Jądra kondensacji to niewielkie drobinki, wokół których będzie zbierała się woda. Mogą być pochodzenia naturalnego, np. pyły wulkaniczne lub antropogenicznego jak pyły emitowane przez przemysł.

Jednym z rodzajów opadu, powodującym ogromne zniszczenia jest grad, czyli lodowe kulki o średnicy przekraczającej 5 milimetrów.

Zdjęcie Gradziny mogą mieć średnicę przekraczającą nawet 7 cm / Wikipedia

Od kryształka lodu to dużych zniszczeń

Grad powstaje jako mały kryształek lodowy w burzowej chmurze Cumulonimbus. Prądy wznoszące powodują jego wyniesienie do wyższej warstwy chmury, gdzie rozrasta się, obrastając płatkami śniegu. Opadając ma kontakt z przechłodzonymi kropelkami wody, która w kontakcie z nim zamarza. Jeśli prądy wznoszące są silne lodowa kulka może zostać znów wyniesiona do góry i cały proces się zatoczy koło. Powtarzać może się wielokrotnie, przy czym za każdym razem średnica kulki będzie większa. W pewnym momencie może być już na tyle ciężka, że ostatecznie zacznie spadać w kierunku ziemi

Zdjęcie Chmura Cumulonimbus może mieć nawet kilka kilometrów wysokości / Pixabay.com

Możliwe skutki gradobicia

Im większa średnica lodowych kul, tym większe będą szkody. Najpowszechniejszymi skutkami są uszkodzenia budynków oraz pojazdów. Coraz częściej również rolnicy narzekają na zniszczenia. Jeśli gradziny osiągną duże rozmiary mogą nawet stanowić zagrożenie dla człowieka. Jeśli ciężka kula lodowa niefortunnie uderzy człowieka, może doprowadzić do śmierci. Prędkość spadania gradu może wynosić nawet 160 km/h.

Jak zabezpieczyć się przed skutkami gradu?

W przypadku ochrony zdrowia lub życia podczas gradu najlepiej nie wychodzić na zewnątrz, a jeśli już jesteśmy na dworze, to jak najszybciej należy poszukać schronienia - wejść do sklepu, galerii lub jakiegokolwiek budynku w pobliżu.

Aby chronić samochód przed zniszczeniem, można zaopatrzyć się w pokrowce przeciwgradowe. Można również szybko zarzucić na pojazd koc lub kołdrę. Zasada jest jedna - im grubszy materiał, tym lepiej ochroni. Oczywiście należy przy tym przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jeśli zauważymy, że wielkość gradzin może spowodować zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia, należy zostać w pomieszczeniu.