Śmiertelne grzyby zagrażają Europie. Zmiany klimatu otwierają im nowe drogi

Szacuje się, że infekcje grzybicze zabijają 2,5 miliona ludzi rocznie, chociaż może to być znacznie zaniżona liczba przez brak danych. Teraz możemy być w zagrożeniu, ponieważ nowe badania przewidują, że w miarę ocieplenia się klimatu na Ziemi grzyby wywołujące śmiertelne zakażenia będą zajmować nowe tereny. Nie jesteśmy na to gotowi.

Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze przeprowadzili badanie, w którym wykorzystano symulacje komputerowe do prognozowania rozprzestrzeniania się grupy grzybów Aspergillus w przyszłości. Grzyby te mogą powodować aspergilozę , czyli zagrażającą życiu chorobę płuc. Okazało się, że wraz z następującymi zmianami klimatycznymi, niektóre gatunki Aspergillus mogą rozprzestrzeniać się w Ameryce Północnej, Europie, Chinach i Rosji.

Występują wszędzie - w wodzie, glebie, kompoście, i odgrywają ważną rolę w ekosystemach. Mimo to stanowią śmiertelne zagrożenie dla człowieka. Grzyby Aspergillus mają postać mikroskopijnych włókien, a rozprzestrzeniają się poprzez zarodniki uwalniane do powietrza. Układ odpornościowy większości ludzi usuwa je z organizmu, jednak osoby cierpiące na choroby płuc, takie jak astma czy mukowiscydoza , a także mające słaby układ odpornościowy lub po przejściu ciężkiej postaci grypy albo COVID-19 mogą być zagrożone.

Aspergiloza jest chorobą z bardzo wysokim wskaźnikiem śmiertelności - waha się od około 20% do 40% - i ciężko ją zdiagnozować z powodu objawów typowych dla innych chorób, np. kaszlu czy gorączki. W dodatku patogeny grzybicze są coraz bardziej oporne na leczenie.

Aspergillus flavus, u nas znany również jako kropidlak żółty, preferuje tropikalne klimaty, jednak wraz ze wzrostem globalnych temperatur może zwiększyć swoje rozprzestrzenianie się o 16%. Badanie przewiduje, że wkroczy do części Ameryki Północnej, północnych Chin i Rosji.

Jest to gatunek, który może powodować poważne infekcje u człowieka i jest oporny na wiele leków przeciwgrzybiczych. Zagraża nie tylko ludziom - może zainfekować również żywność, w związku z czym Światowa Organizacja Zdrowia dodała go do swojej krytycznej grupy patogenów w 2022 roku.