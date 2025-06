To właśnie szkodliwe emisje były jednym z głównych powodów, dla których władze Turkmenistanu, kraju posiadającego czwarte co do wielkości złoża gazu ziemnego na świecie , już wcześniej próbowały ugasić pożar. W 2010 roku, a potem ponownie w 2022 roku, prezydent Gurbanguly Berdymuchamedow nakazywał ekspertom znalezienie rozwiązania. Władze powoływały się nie tylko na ochronę środowiska, ale też na zdrowie mieszkańców i straty gospodarcze wynikające z niekontrolowanego spalania gazu.

Darvaza przez dekady pełniła funkcję turystycznej wizytówki kraju - z jurtami na pustyni i prowizoryczną drogą bez oznaczeń. W 2013 roku George Kourounis zszedł na dno krateru w ogniotrwałym kombinezonie, by pobrać próbki dla National Geographic. W 2019 roku prezydent Berdymuchamedow pokazał się w telewizji, robiąc widowiskowe "donuty" wokół ognia, by zdementować plotki o swojej śmierci.

Dziś to klimatyczny problem, który powraca jak bumerang co jakiś czas. Jeśli wierzyć doniesieniom, po dekadach nieudanych prób ograniczenia emisji, płomień w Darvazie w końcu słabnie. Jeśli ugaśnie, to co prawda zniknie pewien symbol regionu, ale z pewnością klimatolodzy będą mieli jeden więcej powód do świętowania.