Prom Endeavour poskładany w całość. NASA nie wyśle go w kosmos

Endeavour to jeden z kilku promów kosmicznych, które NASA zbudowała z myślą o programie Space Shuttle. Zamknięto go lata temu, ale wspomniany wahadłowiec dostał drugie życie. w tym tygodniu poskładano go w całość wraz z boosterami oraz ogromnym zbiornikiem na paliwo. W jakim celu?

Zdjęcie Pierwszy start promu Endeavour w ramach misji STS-49. / NASA / materiał zewnętrzny