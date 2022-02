Kiedy na początku 2020 r. naukowcy rozpoczęli poszukiwania szczepionki zwalczającej SARS-CoV-2, nie obiecywali szybkiego sukcesu. Do tej pory najszybciej opracowaną szczepionką była ta chroniąca przed świnką z lat 60. ubiegłego wieku, którą opracowano w ciągu czterech lat. Nadzieja na powstanie gotowego preparatu do lata 2021 r. były nad wyraz optymistyczne. A tymczasem okazało się, że już pod koniec listopada 2020 r. było gotowych kilka wariantów szczepionek. Drugiego grudnia 2020 r. preparat stworzony przez giganta farmaceutycznego Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech stał się pierwszą w pełni przetestowaną szczepionką przeciwko COVID-19, zatwierdzoną do użytku w nagłych wypadkach.

Reklama

Doświadczenie związane ze szczepionkami przeciwko COVID-19 prawie na pewno zmieni przyszłość immunizacji. Pokazuje ono, jak szybko można rozwijać szczepionki, gdy mamy do czynienia z prawdziwym globalnym zagrożeniem i wystarczającymi zasobami. Potwierdza to dr Albert Bourla, dyrektor generalny firmy Pfizer, który prace nad innowacyjną szczepionką opisał w książce "Moonshot. Wyścig z czasem", która już 9 marca ukaże się na polskim rynku nakładem wydawnictwa Insignis. Czytamy w niej:



Badania pierwszej fazy czterech konstruktów rozpoczęły się pod koniec maja 2020 roku. W normalnych okolicznościach badania przebiegałyby sekwencyjnie, lecz my postanowiliśmy prowadzić je równolegle - testom poddawane więc były cztery różne potencjalne szczepionki, każda w trzech różnych dawkach. Właściwie powinno zająć to rok. My dokonaliśmy tego w miesiąc. dr Albert Bourla

Fundamenty innych epidemii

Projektowanie szczepionki przeciwko COVID-19 rozpoczęło się już na etapie rozszyfrowania sekwencji genetycznej wirusa SARS-CoV-2, czyli w styczniu 2020 r. Aby zachować odpowiednią perspektywę, warto zaznaczyć, że pełne poznanie ludzkiego genomu zajęło naukowcom prawie 13 lat (1990-2003). Dzięki postępom w genetyce, ale także i sztucznej inteligencji, dzisiaj to samo zadanie może zająć zaledwie kilka godzin.



Co więcej, w badaniach nad SARS-CoV-2, naukowcy nie byli całkowicie "ślepi". Dysponowali instrukcjami genetycznymi dotyczącymi wytwarzania białek S SARS-CoV-2, których wirus używa do włamywania się do komórek. Białka te wystające z powierzchni wirusa, stanowią łatwy cel do rozpoznania przez nasz układ odpornościowy. Naukowcy od samego początku wiedzieli, że trzeba skupić się właśnie na tych białkach, co było poparte dekadom badań koronawirusów, w tym dwóch, które wywołały inne epidemie u ludzi - SARS i MERS.



Zdjęcie Wirus SARS-CoV-2 / Getty Images

Sama wiedza, o tym, jak zbudowany jest koronawirus i jakie są jego wrażliwe punkty, to za mało, by mówić o gotowej szczepionce. Instrukcje te trzeba odpowiednio "zapakować", wprowadzając bezpośrednio do gotowych posłańców, jak podczas adresowania listu. Naukowcy mieli już gotowe "transportery", bo testowano je w walce z wirusem HIV. Wciąż nie mamy szczepionki przeciwko temu patogenowi, ale za to dysponujemy pokaźnym arsenałem amunicji, którą można wycelować w potencjalnie każdego wirusa. Naukowcy twierdzą, że "mieli szczęście", że istniejące platformy tak dobrze sprawdziły się w przypadku SARS-CoV-2.



Jeden z szablonów bezpośrednio przenosił niefunkcjonalną, częściową nić wirusowego mRNA do komórek ciała, dostarczając im instrukcji do tworzenia kopii białka, które układ odpornościowy rozpoznaje jako obce. Ale mRNA trzeba było w coś "zapakować" - wybór padł na maleńkie pęcherzyki tłuszczu zwane nanocząstkami lipidowymi. Istnieją one od dziesięcioleci i są bezpiecznie stosowane w dziesiątkach innych leków, z których niektóre zostały zatwierdzone, a inne są w fazie testowej. W przypadku szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 należało zmienić tylko treść listu, a nie kopertę, w którą go zapakowano (tzw. ładunek). Trzeba nadmienić także, że mRNA wstrzyknięte bez jakiegokolwiek pęcherzyka, szybko się rozpada i stając się całkowicie bezużyteczne.



Droga znanymi ścieżkami

Dwie kluczowe terapie - jedna wciąż w fazie testowej - umożliwiły twórcom szczepionki przeciwko COVID-19 dalszy rozwój preparatów. Jedna z nich to stworzona przez niemiecką firmę CureVac pierwsza szczepionka mRNA, która trafiła do badań klinicznych. Miała ona chronić przed wirusem wścieklizny i była podawana ochotnikom od 2013 r. Pierwsza wersja preparatu wywoływała jedynie słabą odpowiedź układu odpornościowego, ale pokazała, że sama technologia jest bezpieczna - nowsza wersja szczepionki jest dużo szuteczniejsza.



Zdjęcie Szczepionka Comirnaty / Getty Images

Drugą terapią jest patisiran, lek na bazie RNA na rzadką, ale często śmiertelną chorobę dziedziczną, w której białka amyloidowe gromadzą się w nerwach i niektórych organach - dziedzicznej amyloidozy pośredniczonej przez transtyretynę (amyloidoza hATTR). Wykorzystuje on ten sam projekt oparty na nanocząstkach lipidowych, co szczepionki SARS-CoV-2 oparte na mRNA, tylko z innym ładunkiem w środku. Lata danych z monitorowania pacjentów, którym wstrzyknięto fragmenty RNA owinięte w nanocząstki lipidowe, wskazują, że są one bezpieczne. Patisiran został zatwierdzony przez FDA po sześciu latach testów - badania te odegrały ważną rolę w rozwoju szczepionek przeciwko COVID-19.



Ciekawa była także sama faza testów szczepionki Pfizera. Kiedy w 2013 r. rozpoczęto rekrutację ochotników do badań klinicznych nad szczepionką mRNA przeciwko wściekliźnie, potrzebne było 813 dni, aby zgłosiło się 101 osób. Ale kiedy nadeszła końcowa faza testów szczepionki Pfizer, w niespełna 16 tygodni zebrano ponad 43 000 ochotników. To oznacza, że blisko 730 dni (prawie dwa lata) zaoszczędzono na samej rekrutacji.



Nauka Szczepionka Corbevax przeciw COVID-19 to "dar dla świata". Darmowy i skuteczny Trzeba pamiętać, że naukowcy mogą zacząć obliczać skuteczność szczepionki, gdy wystarczająca liczba osób z grupy, która otrzymała placebo zamiast szczepionki, zarazi się w sposób naturalny. Gdy epidemia wygasa, potrzeba więcej czasu, aby osiągnąć ten próg. To samo dotyczy wirusów, które rozprzestrzeniają się wolniej od innych (np. HIV czy HPV) - w przeciwieństwie do nich, SARS-CoV-2 może rozprzestrzeniać się przez zwykłe oddychanie.



Badania nad szczepionką przeciwko HPV trwały ok. 529 dni zanim osiągnięto punkt, w którym można było obliczyć skuteczność szczepionki, gdy grupa placebo osiągnęła wskaźnik zakażeń na poziomie 3,8 proc. Z kolei w badaniu III fazy szczepionki Pfizera, wstępne wyniki skuteczności dla pierwszej z dwóch dawek uzyskano w ciągu zaledwie 105 dni, kiedy to wskaźnik zakażeń wyniósł prawie 2,4 proc. To o 424 dni szybciej niż w przypadku wirusa HPV. Wynika to z prostej zależności - kilka miesięcy przed wybuchem pandemii, SARS-CoV-2 zarażał setki tysięcy ludzi dziennie na całym świecie.



1437 dni

W szybszym zatwierdzeniu szczepionki Pfizer/BioNTech pomogła także FDA. Agencja ta zwykle potrzebuje 10 miesięcy na ocenę nowego leku, ale w związku z rosnącą liczbą zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, FDA przyspieszyła wszystkie procedury - szczepionka Pfizera została zatwierdzona do użytku w nagłych wypadkach zaledwie 21 dni po złożeniu wniosku, a Moderny 19 dni później. To oznacza oszczędność o kolejne 283 dni.



Zdjęcie Wirus SARS-CoV-2 pod mikroskopem elektronowym / Getty Images

Dzięki licznym usprawnieniom, zaoszczędzono 1437 dni, czyli blisko 4 lata w stosunku do normalnego czasu oczekiwania na nową szczepionkę. Z przyszłymi szczepionkami może być podobnie, a już na pewno w przypadku preparatów powstających w odpowiedzi na kolejne pandemie.



Trzeba pamiętać, że w przypadku szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 nie pominięto żadnych kroków bezpieczeństwa. Wszelkie "skróty", z których skorzystano, wynikały z naszego rozumienia immunologii i lat prac nad innymi szczepionkami. Szczepionka Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19 to nie tyle sukces amerykańsko-niemieckiej współpracy, a wielkie osiągnięcie świata medycyny.