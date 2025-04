Inspirowany bakteriami robot do zadań specjalnych pod wodą

Inspirowany mikroorganizmami robot ZodiAq wygląda jak wielka bakteria wyposażona w macki. To dlatego, że ta maszyna, która może być wykorzystana do zadań specjalnych pod wodą, ma 12 ramion podobnych do wici umożliwiających bakteriom ruch. Do czego taki robot się przyda?