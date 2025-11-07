Gdzie jechać w długi weekend? Atrakcje w Polsce i za granicą

Brak planów na długi weekend wcale nie musi oznaczać nudy. Możliwości jest naprawdę mnóstwo - od maratonów filmowych i serialowych, przez najnowsze gry, po książki i komiksy, które od dawna czekają na swoją kolej.

Jeśli jednak czujemy, że chcemy oderwać się od ekranu i ruszyć z domu, warto pomyśleć o krótkim wypadzie. Każde województwo w Polsce kryje wiele ciekawych miejsc idealnych na jednodniową wycieczkę - od urokliwych miasteczek po malownicze szlaki i punkty widokowe.

A dla bardziej spontanicznych świetną opcją mogą być loty last minute - siatka połączeń z Polski stale się rozrasta, oferując coraz więcej kierunków z portów w Gdańsku, Katowicach, Krakowie czy Warszawie.

Podpowiadamy przykładowe atrakcje w Polsce i na świecie, które warto zobaczyć w trakcie długiego weekendu.

Co robić w Polsce w długi weekend? Piękne miejsca i ogrom atrakcji, które warto zobaczyć

Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich - to idealna okazja, aby za darmo zobaczyć słynne Łazienki czy Wawel, a także inne obiekty, które biorą udział w akcji. Oprócz bezpłatnego wstępu do rezydencji przez cały listopad, w wybrane weekendy trwają też wydarzenia specjalne. Warto zapoznać się ze szczegółami i zaplanować zwiedzanie obiektów w Krakowie lub Warszawie.

Na Wawelu trwa Darmowy Listopad 2025. Do tego akurat teraz otwarte zostaną nowe atrakcje. ©nahlik/123RF.COM 123RF/PICSEL

Najlepsze wieże widokowe w Polsce - nie mając pomysłu na krótki wypad w weekend warto posiłkować się gotowymi zestawieniami. Przygotowaliśmy ich kilka, a jednym z nich jest zbiór najciekawszych punktów widokowych w Polsce. Sky Walk w koronach drzew, widoki na Tatry, a może panorama Morza Bałtyckiego? W naszym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie - opisujemy tam ciekawe wieże widokowe w różnych zakątkach Polski.

W Polsce jest wiele wspaniałych punktów widokowych. Długi weekend to idealny moment, aby je przetestować. Damian Radziak/REPORTER East News

20 nowych atrakcji w Polsce - doskonałym pomysłem na długi weekend jest też wykorzystanie wolnego czasu, by nadrobić zaległości w zwiedzaniu. W końcu każdego roku w Polsce powstaje ogrom nowych atrakcji! Podpowiadamy 20. fajnych i ciekawych miejsc, które otwarto dla zwiedzających w 2025 r. Od parków rozrywki przez nowe szlaki po świetne muzea - tu nie będziesz się nudzić.

Można już zwiedzać Fabrykę Czekolady E.Wedel. Elewacja budynku jest inspirowana kostką czekolady. Fabryka Czekolady E.Wedel materiały prasowe

Gdzie wyjechać w długi weekend? Malownicze krajobrazy bliżej i dalej

Czechy, Niemcy, Słowacja - Nie trzeba wyruszać daleko, aby się zachwycić. Można wsiąść w samochód albo kupić bilet na PKP czy też FlixBus, aby zafundować sobie fajną wycieczkę do któregoś z naszych sąsiadów. Piękne widoki są na wyciągnięcie ręki - a podróż da się zaplanować tak, by wrócić jeszcze tego samego dnia.

Skalne Miasto (Adršpach-Teplice) czy Zamek Jánský Vrch położony na skalistym grzbiecie Gór Złotych. Czechach blisko granicy z Polską znajdziemy sporo górskich szlaków, a także np. słynneczypołożony na skalistym grzbiecie

Adršpach, skalne miasto w Czechach, to chętnie odwiedzana przez Polaków atrakcja. Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Zamek Penkun z bogatą ekspozycją. Nieco dalsza podróż? Dobrym pomysłem jest Drezno, a przy okazji Park Narodowy Saskiej Szwajcarii. A może Niemcy ? Blisko granicy polsko-niemieckiej warto zobaczyć np. np.z bogatą ekspozycją. Nieco dalsza podróż? Dobrym pomysłem jest, a przy okazji

Drezno to popularny cel jednodniowych wycieczek z Polski. 123RF/PICSEL

Park Narodowy Słowacki Raj z wieloma szlakami i jaskiniami, czy też przepiękny Zamek Orawski, górujący nad miejscowością Orawskie Podzamcze. Oprócz tego tuż przy granicy z Polską prowadzi wiele górskich szlaków. Słowacja oferuje natomiast np.z wieloma szlakami i jaskiniami, czy też przepiękny, górujący nad miejscowością Orawskie Podzamcze. Oprócz tego tuż przy granicy z Polską prowadzi wiele górskich szlaków.

Zamek Orawski to całoroczna atrakcja, która leży niedaleko granicy z Polską. Piotr Dziurman/REPORTER East News

Bilety lotnicze last minute - Jeśli jednak kusi nas gorąca plaża albo po prostu spontaniczny wypad gdzieś dalej, to warto skorzystać z ofert last minute. Wyjazdy w listopadzie zyskują na popularności, bo jesień to w wielu miejscach niższe ceny za transport i noclegi. W sieci można znaleźć różne pakiety transport + hotel.

Można też samodzielnie szukać ofert dzięki wyszukiwarkom tanich połączeń albo sprawdzać loty bezpośrednio u Ryanair, Wizz Air i innych linii lotniczych. Na ostatnią chwilę może być trudniej o rezerwację noclegów, ale wciąż jest taka szansa, a poza tym warto rozważyć jednodniówki - Grecja, Włochy czy Norwegia są w zasięgu ręki!

Decydując się na podróż na ostatnią chwilę można skorzystać z wyszukiwarek tanich lotów lub sprawdzić oferty bezpośrednio u przewoźników. Screen: Ryanair. materiał zewnętrzny

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press