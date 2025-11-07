Atrakcje na długi weekend listopadowy. Gdzie jechać na ostatnią chwilę?

Nie masz planów na długi listopadowy weekend? To nic! Odkryj bogactwo możliwości. Co powiesz na zwiedzanie rezydencji królewskich za darmo? A może masz chęć na poznawanie nowych atrakcji, które w 2025 r. pojawiły się w Polsce? Mamy też propozycje ciekawych miejsc blisko granicy i ofert last minute. Skorzystaj z inspiracji, a zobaczysz, że te wolne dni zapadną ci w pamięć na długo!

W Polsce czy za granicą? Długi weekend to doskonała okazja, by trochę pozwiedzać.
W Polsce czy za granicą? Długi weekend to doskonała okazja, by trochę pozwiedzać.

Gdzie jechać w długi weekend? Atrakcje w Polsce i za granicą

Brak planów na długi weekend wcale nie musi oznaczać nudy. Możliwości jest naprawdę mnóstwo - od maratonów filmowych i serialowych, przez najnowsze gry, po książki i komiksy, które od dawna czekają na swoją kolej.

Jeśli jednak czujemy, że chcemy oderwać się od ekranu i ruszyć z domu, warto pomyśleć o krótkim wypadzie. Każde województwo w Polsce kryje wiele ciekawych miejsc idealnych na jednodniową wycieczkę - od urokliwych miasteczek po malownicze szlaki i punkty widokowe.

A dla bardziej spontanicznych świetną opcją mogą być loty last minute - siatka połączeń z Polski stale się rozrasta, oferując coraz więcej kierunków z portów w Gdańsku, Katowicach, Krakowie czy Warszawie.

Podpowiadamy przykładowe atrakcje w Polsce i na świecie, które warto zobaczyć w trakcie długiego weekendu.

Park gródek w Jaworznie
Egzotyczne miejsca w Polsce. Idealne na krótki i długi weekend

Anna Gburek

Co robić w Polsce w długi weekend? Piękne miejsca i ogrom atrakcji, które warto zobaczyć

Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich - to idealna okazja, aby za darmo zobaczyć słynne Łazienki czy Wawel, a także inne obiekty, które biorą udział w akcji. Oprócz bezpłatnego wstępu do rezydencji przez cały listopad, w wybrane weekendy trwają też wydarzenia specjalne. Warto zapoznać się ze szczegółami i zaplanować zwiedzanie obiektów w Krakowie lub Warszawie.

Zamek Królewski na Wawelu bierze udział w akcji "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich"
Na Wawelu trwa Darmowy Listopad 2025. Do tego akurat teraz otwarte zostaną nowe atrakcje.©nahlik/123RF.COM123RF/PICSEL

Najlepsze wieże widokowe w Polsce - nie mając pomysłu na krótki wypad w weekend warto posiłkować się gotowymi zestawieniami. Przygotowaliśmy ich kilka, a jednym z nich jest zbiór najciekawszych punktów widokowych w Polsce. Sky Walk w koronach drzew, widoki na Tatry, a może panorama Morza Bałtyckiego? W naszym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie - opisujemy tam ciekawe wieże widokowe w różnych zakątkach Polski.

Drewniana ścieżka w formie podestu rozciąga się nad lasem z widokiem na góry, na tle nieba z chmurami.
W Polsce jest wiele wspaniałych punktów widokowych. Długi weekend to idealny moment, aby je przetestować.Damian Radziak/REPORTEREast News

20 nowych atrakcji w Polsce - doskonałym pomysłem na długi weekend jest też wykorzystanie wolnego czasu, by nadrobić zaległości w zwiedzaniu. W końcu każdego roku w Polsce powstaje ogrom nowych atrakcji! Podpowiadamy 20. fajnych i ciekawych miejsc, które otwarto dla zwiedzających w 2025 r. Od parków rozrywki przez nowe szlaki po świetne muzea - tu nie będziesz się nudzić.

Elewacja budynku Fabryki Czekolady E.Wedel inspirowana kostką czekolady
Można już zwiedzać Fabrykę Czekolady E.Wedel. Elewacja budynku jest inspirowana kostką czekolady.Fabryka Czekolady E.Wedelmateriały prasowe

Gdzie wyjechać w długi weekend? Malownicze krajobrazy bliżej i dalej

Czechy, Niemcy, Słowacja - Nie trzeba wyruszać daleko, aby się zachwycić. Można wsiąść w samochód albo kupić bilet na PKP czy też FlixBus, aby zafundować sobie fajną wycieczkę do któregoś z naszych sąsiadów. Piękne widoki są na wyciągnięcie ręki - a podróż da się zaplanować tak, by wrócić jeszcze tego samego dnia.

  • W Czechach blisko granicy z Polską znajdziemy sporo górskich szlaków, a także np. słynne Skalne Miasto (Adršpach-Teplice) czy Zamek Jánský Vrch położony na skalistym grzbiecie Gór Złotych.
Adršpach - skalne miasto w Czechach
Adršpach, skalne miasto w Czechach, to chętnie odwiedzana przez Polaków atrakcja.Stanislaw Bielski/REPORTEREast News
  • A może Niemcy? Blisko granicy polsko-niemieckiej warto zobaczyć np. np. Zamek Penkun z bogatą ekspozycją. Nieco dalsza podróż? Dobrym pomysłem jest Drezno, a przy okazji Park Narodowy Saskiej Szwajcarii.
Starówkę Drezna można zwiedzić jeżdżąc zabytkową bryczką
Drezno to popularny cel jednodniowych wycieczek z Polski.123RF/PICSEL
  • Słowacja oferuje natomiast np. Park Narodowy Słowacki Raj z wieloma szlakami i jaskiniami, czy też przepiękny Zamek Orawski, górujący nad miejscowością Orawskie Podzamcze. Oprócz tego tuż przy granicy z Polską prowadzi wiele górskich szlaków.
Zamek Orawski to całoroczna atrakcja, którą warto uwzględnić w planie podróżniczym
Zamek Orawski to całoroczna atrakcja, która leży niedaleko granicy z Polską.Piotr Dziurman/REPORTEREast News

Bilety lotnicze last minute - Jeśli jednak kusi nas gorąca plaża albo po prostu spontaniczny wypad gdzieś dalej, to warto skorzystać z ofert last minute. Wyjazdy w listopadzie zyskują na popularności, bo jesień to w wielu miejscach niższe ceny za transport i noclegi. W sieci można znaleźć różne pakiety transport + hotel.

Można też samodzielnie szukać ofert dzięki wyszukiwarkom tanich połączeń albo sprawdzać loty bezpośrednio u Ryanair, Wizz Air i innych linii lotniczych. Na ostatnią chwilę może być trudniej o rezerwację noclegów, ale wciąż jest taka szansa, a poza tym warto rozważyć jednodniówki - Grecja, Włochy czy Norwegia są w zasięgu ręki!

Interfejs wyszukiwarki lotów Ryanair z wybraną lokalizacją początkową Katowice, propozycje najtańszych połączeń lotniczych do Reggio Calabria, Aten i Alicante wraz z mapą Europy ilustrującą możliwe kierunki lotów.
Decydując się na podróż na ostatnią chwilę można skorzystać z wyszukiwarek tanich lotów lub sprawdzić oferty bezpośrednio u przewoźników.Screen: Ryanair.materiał zewnętrzny

Warto zerknąć w kalendarz. Długi weekend świąteczny w grudniu 2025 możesz zakończyć w styczniu! Kiedy warto wziąć wolne?
Lifestyle

Myślisz, że cztery dni to długi weekend? Zaplanuj wolne w grudniu i styczniu

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów© 2025 Associated Press
