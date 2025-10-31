Wieże widokowe w Polsce, które zachwycą każdego. To trzeba zobaczyć!

Wieże widokowe w Polsce. Jest z czego wybierać!

Wieże widokowe w Polsce to prawdziwy hit turystyczny ostatnich lat. Przyciągają one zarówno miłośników wspaniałych panoram, jak i rodziny szukające niebanalnych atrakcji. Polska oferuje dziesiątki nowoczesnych i historycznych wież, z których można podziwiać malownicze krajobrazy - od majestatycznych gór, przez morze i rozległe jeziora, aż po zielone lasy i urokliwe miasteczka. Najwyższa wieża widokowa w Polsce, Sky Walk w Świeradowie-Zdroju, to nie wszystko. Mamy sporo innych pięknych punktów z genialnymi krajobrazami.

W ostatnich latach powstało wiele nowych wież widokowych w Polsce, a kolejne są w budowie, niosąc za sobą tyleż zachwytu co sporów związanych m.in. z aspektami ekologicznymi. Co by nie mówić, są to uwielbiane przez turystów atrakcje, które pozwalają spojrzeć na krajobraz z zupełnie nowej perspektywy. Które wieże widokowe w Polsce szczególnie warto odwiedzić? Podpowiadamy, gdzie się wybrać, by sprawdzić najpopularniejsze, mniej znane i niedawno powstałe wieże widokowe na terenie Polski!

Top 10 wież widokowych w Polsce. Zachwyt gwarantowany

Oto zestawienie 10 wież widokowych w Polsce, które wyróżniają się zarówno pod względem panoramy, jak i ogólnej atrakcyjności turystycznej okolicy. Mamy tu zarówno wieże najwyższe, jak i te o wyjątkowej konstrukcji czy niezwykle zachwycających widokach z tarasu widokowego.

Sky Walk w Świeradowie-Zdroju (Góry Izerskie, woj. dolnośląskie)

Najwyższa i najbardziej spektakularna wieża widokowa w Polsce, pozwala podziwiać okolicę z wysokości 62 metrów. Jeśli te dane nie wystarczą, by odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy warto odwiedzić ten Sky Walk, to jest ku temu więcej powodów. Mieści się ona w miasteczku uzdrowiskowym słynącym z leczniczych wód, na górę wchodzi się wijącą przez 850 metrów kładką, a ze szczytu wieży w Świeradowie-Zdroju rozciąga się widok na Góry Izerskie, Karkonosze, a także doliny i rozległe lasy. Dodatkową atrakcją wieży są siatka, szklana platforma i 105-metrowa zjeżdżalnia.

Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to najwyższa wieża widokowa w Polsce. Oprócz niej warto odwiedzić też inne ciekawe punkty, oferujące piękne widoki. Albin Marciniak East News

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju (Słotwiny Arena, woj. małopolskie)

Ta drewniana konstrukcja o wysokości 49,5 metra to jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji w Beskidzie Sądeckim. Prowadzi do niej wijąca się ku górze ścieżka o długości 1030 metrów, przy której projektowaniu zastosowano po raz pierwszy w Europie system piętrowej ścieżki w dwóch punktach. Z wieży podziwiać można panoramę Beskidu Sądeckiego, Gorców, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry. Wieża jest położona na szczycie stacji narciarskiej, na wysokości 896 m n.p.m.

Wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich (Kaszuby, woj. pomorskie)

Wieża o wysokości 35,6 metrów, wykonana z drzewa modrzewiowego. To wyjątkowe miejsce, skąd tak dobrze widać niesamowite połączenie kilku jezior, czyli Krzyż Jezior Wdzydzkich, zwany też Kaszubskim Morzem. Widać wszelkie wysepki i zakola oraz największą wyspę - Ostrów Wielki. Wieża we Wdzydzach ma trzy platformy usytuowane na 10, 20 i 30 metrach, dzięki czemu można oglądać kaszubski krajobraz z różnej perspektywy.

Wieża widokowa Solina (Jezioro Solińskie, woj. podkarpackie)

Wieża znajdująca się nad Jeziorem Solińskim, na wysokości 651 m n.p.m., na zboczu góry Jawor. Ma 50 metrów wysokości, jest tam też kawiarnia. To wieża widokowa, z której rozciąga się widok na wspomniany malowniczy zbiornik o burzliwej historii wraz z zaporą i na okoliczne wzgórza Bieszczadów. To jedna z największych atrakcji okolicy, można na nią dotrzeć, korzystając z kolei linowej.

Wieża w Solinie to tylko jedna z wielu atrakcji rejonu. Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Agencja Wyborcza

Kurza Góra (Mazury, woj. warmińsko-wazurskie)

Wieża o wysokości 35 metrów zlokalizowana w sercu Mazur to wyjątkowa atrakcja tego regionu. Prowadzi do niej drewniana ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z zamontowanymi interaktywnymi elementami, które uczą i bawią. Wieża oferuje widok na rozległe lasy, jeziora i pagórki regionu, po drodze zachwycając się widokiem na pradolinę Drwęcy.

Wieża na Trójgarbie (Góry Wałbrzyskie, woj. dolnośląskie)

Jedna z wielu atrakcyjnych wież woj. dolnośląskiego, która jest bardzo ciekawie ulokowana. Stoi na najwyższym z trzech szczytów wzniesienia (778 m n.p.m.). To konstrukcja o wysokości 27,5 metra z kilkoma tarasami widokowymi. Wieża widokowa na Trójgarbie oferuje panoramę Gór Wałbrzyskich, Sowich oraz przy dobrej pogodzie - Karkonoszy.

Wieża widokowa w Mucznem (Bieszczady, woj. podkarpackie)

Wyjątkowy punkt widokowy w Bieszczadach, wieża o wysokości 34 metrów, zbudowana na szczycie Jeleniowatego (907 m n.p.m.). Prowadzi na nią prawie 200 schodów. Z tarasu widokowego można podziwiać piękną okolicę - widać dolinę górnego Sanu oraz oczywiście Bieszczady, w tym np. Połoninę Caryńską i Wetlińską oraz Bukowe Berdo, na które z Mucznego prowadzi malowniczy szlak.

Sky Walk w Poroninie (Małe Ciche, woj. małopolskie)

Konstrukcja wysokości maks. 47 m, z której rozpościerają się niesamowite pejzaże - na odwiedzających czeka panorama 360° z widokiem na Tatry. Znajduje się na polanie Zgorzelisko w gminie Poronin - znajduje się blisko Zakopanego, Białki i Bukowiny. Obejmuje podwieszany plac zabaw przypominający pajęczą sieć oraz ścieżkę z lokalnymi legendami, dostosowaną do rodzin i osób z niepełnosprawnością. Jest tu największy taras widokowy w Europie i dwie zjeżdżalnie.

Sky Walk Serce Poronina to punkt widokowy, na którego otwarcie czekało wielu Polaków. SkyWalk sp. z o.o. materiały prasowe

Wieża na Lubaniu (Gorce, woj. małopolskie)

Drewniana wieża na szczycie Lubań to konstrukcja o wysokości ok. 30 metrów. Znajdują się na niej tablice panoramiczne, co pozwala zapoznać się lepiej z okolicznymi wzniesieniami. Po wspinaczce na wieżę widokową (ponad 130 schodów) widać Gorce, Pieniny, Tatry oraz Jezioro Czorsztyńskie. Jest ona uznawana za jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w tej części Polski, nie tylko oferując ciekawą panoramę, ale i samą konstrukcją nawiązując do pereł architektury regionu - drewnianych gotyckich kościołów.

Wieża w Kolibkach (Gdynia, woj. pomorskie)

Wysoka na 50 m wieża położona w Gdyni w dzielnicy Orłowo, na obszarze leśnym otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To ciekawie położony punkt, w okolicy popularnych szlaków turystycznych. Taras widokowy wieży w Kolibkach znajduje się na 28 metrze wysokości. Rozciąga się stąd widok na Zatokę Gdańską, Trójmiasto oraz okoliczne lasy i wzgórza.

Wieża widokowa w Kolibkach zapewnia widoki na Bałtyk - konkretnie na Zatokę Gdańską. Leinad - Praca własna, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Wikimedia Commons

Niedawno otwarte wieże widokowe w Polsce i mniej znane perełki

Każda z tych wież oferuje wspaniałe widoki, od górskich panoram po tafle jezior i nadmorskie pejzaże. W ostatnim czasie pojawiło się też kilka nowych, ciekawych punktów widokowych. Są to m.in. wieża widokowa w Bożej Woli (woj. świętokrzyskie), wieża w Krzywczy (woj. podkarpackie), wieża widokowa w parku w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie).

W Polsce można znaleźć wiele mniej znanych, ale niezwykle malowniczych punktów widokowych. Mowa tu m.in. o wieży widokowej na górze Ślęża w woj. dolnośląskim, skąd widać Karkonosze oraz okoliczne miasteczka, a nawet Wrocław. Ciekawa jest też wieża widokowa na Dziewiczej Górze w woj. wielkopolskim. Widać z niej Poznań i Puszczę Zielonkę. Inna wyjątkowa wieża to atrakcja Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wkrótce po latach przerwy turyści znów będą mogli podziwiać widoki z tarasu wieży wyciągowej szybu Warszawa II. Natomiast niedaleko Wielbłądziego Grzbietu, unikatowego na skalę Europy wzniesienia, jest wieża widokowa na Górze Pirata, z której widać Bałtyk.

Nowe wieże powstają w całym kraju, a każda z nich oferuje inną perspektywę na polskie krajobrazy, a ponadto dodatkowe atrakcje, takie jak ścieżki edukacyjne czy interaktywne instalacje. Jeśli szukasz najlepszych punktów widokowych w Polsce, wybierz się na jedną z proponowanych wyżej wież - gwarantowane niezapomniane wrażenia i wyjątkowe zdjęcia.

