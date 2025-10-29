Spis treści: Nowa atrakcja woj. małopolskiego. 32-metrowa wieża z widokiem na góry Nowa wieża widokowa w Andrychowie. Zobaczysz z niej Beskid Mały i Tatry Kiedy otwarcie nowej wieży na Pańskiej Górze? Data, godzina, bilety Wejdź na Pańską Górę i zwiedź atrakcje Andrychowa. Okolica też zachwyca

Nowa atrakcja woj. małopolskiego. 32-metrowa wieża z widokiem na góry

W ostatnich latach w różnych zakątkach Polski powstają kolejne wieże widokowe. Nie można zaprzeczyć, że tego typu obiekty mają ogromną rzeszę zwolenników. Urzędnicy chętnie pozyskują fundusze na nowe punkty widokowe, widząc w nich sposób na rozwój i promocję regionu. Dla mieszkańców wieże widokowe często stają się jednak miejscem spacerów, a dla podróżnych - atrakcją przyciągającą zarówno samotnych wędrowców, pary, grupy znajomych, jak i rodziny z dziećmi. W efekcie rośnie ruch turystyczny, a lokalna gospodarka na tym zyskuje i samorządy często decydują się na kolejne inwestycje.

Do tej rosnącej sieci wież widokowych w Polsce dołącza właśnie nowa konstrukcja, która jeszcze bardziej uatrakcyjni okolicę. Wznoszona od kilku miesięcy konstrukcja czeka na otwarcie, które odbędzie się już niedługo. Wieża położona na południu kraju umożliwi podziwianie przepięknych krajobrazów Beskidów, a przy sprzyjającej pogodzie - także widok na Tatry.

Nowa wieża widokowa w Andrychowie. Zobaczysz z niej Beskid Mały i Tatry

Andrychów to miasto w woj. małopolskim w powiecie wadowickim. Znajduje się ono w Kotlinie Andrychowskiej, w Beskidzie Małym, u stóp Pańskiej Góry, nad rzeką Wieprzówką. Teraz to malowniczo położone miasto zaprasza mieszkańców i turystów na otwarcie nowej wieży widokowej. 32-metrowa konstrukcja została zbudowana na wspomnianej Pańskiej Górze, wzniesieniu o wysokości 432 m n.p.m. Przez górę tę prowadzą szlaki turystyczne oraz ścieżki dydaktyczne i rowerowe, wyróżnia się ona ponadto występowaniem skalnych osobliwości, tzw. Skałek Andrychowskich - zbudowanych ze skał różniących się pod względem pochodzenia i genezy od tych budujących Beskid Mały.

Dzięki wieży Pańska Góra stanie się teraz doskonałym punktem widokowym - taras widokowy znajduje się na wysokości 27 metrów. Z wieży w Andrychowie będzie widać panoramę miasta, a także wzniesienia Beskidu Małego, krajobraz Doliny Wisły i Pogórza Wielickiego. Przy sprzyjających warunkach będzie można dostrzec także szczyty Tatr. Na tarasie zamontowano lunety.

- Miałam już okazję zobaczyć wieżę podczas odbioru technicznego. Obiekt prezentuje się imponująco i jestem przekonana, że stanie się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców oraz turystów odwiedzających naszą gminę - zaznaczyła Beata Smolec, burmistrz Andrychowa.

Kiedy otwarcie nowej wieży na Pańskiej Górze? Data, godzina, bilety

Otwarcie nowej wieży widokowej w Andrychowie na Pańskiej Górze odbędzie się 4 listopada 2025 r. o godzinie 12:00. Wstęp wolny. Wydarzenie obejmie krótkie wystąpienie, symboliczne przecięcie wstęgi oraz pierwsze wejścia na taras widokowy. Później nowa wieża również nie będzie biletowana - korzystanie z obiektu ma być bezpłatne przez cały rok. Przy okazji budowy wieży przeprowadzona została też rewitalizacja parku na Pańskiej Górze.

- Teren wokół wieży został zaprojektowany tak, aby łączyć rekreację z edukacją i troską o przyrodę. Spacerując po parku, można zobaczyć kolorowe łąki kwietne, wrzosowiska, alpinarium, a nawet… małą winnicę. Dla dzieci przygotowano zieloną klasę i tablice edukacyjne, które w ciekawy sposób opowiadają o przyrodzie. Miłośnicy zwierząt także znajdą tu coś dla siebie. W parku powstały oczka wodne, miejsca lęgowe dla ptaków i nietoperzy, a nawet specjalna toaleta dla psów. Dzięki temu Pańska Góra staje się przestrzenią przyjazną zarówno ludziom, jak i zwierzętom - czytamy na stronie Pańskiej Góry.

Wejdź na Pańską Górę i zwiedź atrakcje Andrychowa. Okolica też zachwyca

Do Andrychowa można dotrzeć np. samochodem czy też pociągiem - stacja PKP znajduje się ok. 300 m od wzniesienia. Na wieżę na Pańskiej Górze dostaniemy się, wchodząc do parku od strony al. Adama Wietrznego - w tym rejonie można też zostawić auto przy basenie otwartym. Da się też skorzystać z wejścia od strony ul. Kościuszki - tu parking znajduje się w pobliżu ogródków działkowych.

Andrychów to nie tylko nowa wieża widokowe - to także doskonałe miejsce dla miłośników natury i spokojnego wypoczynku. Warto przejść się po zabytkowym starym mieście i zobaczyć Pałac Bobrowskich z otaczającym go parkiem, oraz barokowy kościół pw. św. Macieja. Można także zajrzeć na wystawy do Muzeum Historyczno-Etnograficznego czy Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej.

Szczególnie popularne są szlaki na Leskowiec i Groń Jana Pawła II, skąd rozciągają się piękne widoki. Również bliska okolica Andrychowa zachęca - niedaleko znajduje się np. Zator z parkiem rozrywki Energylandia, Jezioro Mucharskie idealne na wypoczynek, Inwałd z parkami miniatur i dinozaurów, oraz malownicze doliny i wzniesienia pobliskich szczytów.

