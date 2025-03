Tarasy i wieże widokowe w Polsce. Podziwianie kraju z innej perspektywy

Polska to kraj o niezwykłym zróżnicowaniu - nie tylko wizualnym, ale także historycznym i kulturowym. Każdy zakątek naszego kraju kryje coś interesującego, co opowiada o bogatej przeszłości, tradycjach oraz lokalnych zwyczajach. Warto podróżować nie tylko za granicę, by podziwiać cuda świata, ale i zainteresować się tym, co mamy na miejscu.

Polska oferuje bowiem mnóstwo atrakcji, które warto odkrywać z różnych perspektyw - także z góry. Oprócz górskich szczytów warto udać się na tarasy czy wieże widokowe, które pozwalają dostrzec nasze piękne krajobrazy i historyczne budowle z innej strony. Niedługo otwarta dla turystów zostanie kolejna perła, która pozwoli na podziwianie okolicy z wysokości.

Popularny punkt Muzeum Śląskiego w Katowicach znów będzie dostępny dla turystów

Muzeum Śląskie to jedno z kluczowych muzeów w Polsce, które słynie z bogatej kolekcji, obejmującej wystawy czasowe i stałe, które obejmują m.in. archeologię, etnografię, historię, oraz dzieła sztuki (np. galeria polskiej sztuki z lat 1800-1945). W muzealnych zbiorach znajdują się zarówno eksponaty współczesne, jak i historyczne artefakty, które przedstawiają m.in. rozwój regionu i jego przemiany. Dochodzi do tego oferta warsztatów i rożne wydarzenia.

"Pod ziemią ulokowaliśmy także sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią, audytorium na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla dzieci oraz przeznaczoną na wystawy czasowe wyjątkową przestrzeń o wysokości 12,5 m", wymienia instytucja na swojej stronie internetowej. Wkrótce po latach przerwy do ruchu turystycznego ponownie zostanie udostępniona także wyjątkowa wieża widokowa na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Widokowa wieża wyciągowa szybu Warszawa II w Muzeum Śląskim to wielka atrakcja

"Po eksplorowaniu bogactwa głębi Muzeum Śląskiego zachęcamy do spojrzenia na Katowice z innej perspektywy - z tarasu wieży widokowej o wysokości 40 metrów. Z dawnego szybu wyciągowego Warszawa II można podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę miasta", dodaje Muzeum. Właśnie ta atrakcja była od kilku lat niedostępna.

- Udostępniona w 2015 roku jako punkt widokowy wieża wyciągowa jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym symbolem Muzeum Śląskiego i ikoną miasta Katowice - pisze Muzeum Śląska.

Wieża wyciągowa szybu Warszawa II to ważny zabytek. Jest to fragment dawnej kopalni węgla kamiennego "Katowice", która po zakończeniu działalności górniczej została zaadaptowana m.in. na potrzeby muzealne. Wybudowana w 1924 roku 40-metrowa wieża szybu kopalnianego o masie ok. 100 ton zaczęła pełnić rolę wieży widokowej. Dziś stanowi ona symbol przemysłowego dziedzictwa regionu i jest integralną częścią muzeum. Kiedy nastąpi ponowne otwarcie wieży w Katowicach?

Wieża na terenie Muzeum Śląskiego to nie tylko okazja do podziwiania widoków ale i bliższego przyjrzenia się samej konstrukcji. GERARD/REPORTER East News

Kiedy będzie otwarcie wieży szybu Warszawa II w Katowicach?

Wieża widokowa ma w najbliższej przyszłości ponownie zostać udostępniona do ruchu turystycznego po latach napraw i modernizacji. Prawdopodobna data otwarcia wieży szybu Warszawa II to okolice maja lub czerwca - w sam raz na Noc Muzeów (18 maja) lub Industriadę - święto Szlaku Zabytków Techniki (6-7 czerwca).

- Muzeum czyni starania, by udostępnić punkt widokowy zwiedzającym tak szybko, jak to możliwe. Wstępnie planujemy otwarcie wieży na jedno z dużych wydarzeń kulturalnych - rozważamy zarówno Noc Muzeów, jak i Industriadę. Ostateczny termin zależy od przebiegu prac oraz formalnych uzgodnień - przekazała w rozmowie z wkatowicach.eu Anna Kopaniarz z Muzeum Śląskiego.

Bilety na wystawy do Muzeum Śląskiego w Katowicach to wg. strony instytucji koszt 29 zł za wejściówkę normalną i 19 zł za ulgową, a wejście na wieżę widokową to koszt 7 zł za bilet normalny, a ulgowy 5 zł. Muzeum Śląskie czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-20:00. W niedzielę obiekt jest nieczynny.

