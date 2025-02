Jaki film obejrzeć w walentynki 2025? Najlepsze komedie romantyczne

Filmy romantyczne to dla wielu osób element nieodzownie potrzebny dla uczczenia walentynek. Niezależnie od tego, czy spędzamy 14 lutego w pojedynkę, na jednej z pierwszych randek, albo z wymarzoną drugą połówką u boku, warto sięgnąć po filmy o miłości, by wprowadzić się w nastrój i poczuć klimat walentynek.

Jaki film obejrzeć w walentynki na Netflix?

Pomysłów na randkę na walentynki (nawet z samym sobą) można mieć bez liku, a wśród nich wymienić warto maraton filmowy. Jaki film na walentynki warto wybrać? Podpowiadamy ich całą listę! Znajdują się na niej zarówno kultowe klasyki o miłości, jak i mniej znane propozycje.

Oto najlepsze komedie romantyczne, które znajdziesz w streamingu - 8 z nich to filmy na walentynki, które są dostępne na Netflix. 2 pozostałe filmy o miłości to kultowe klasyki, które można znaleźć w serwisie Disney+ i SkyShowtime. Obok krótkiego opisu dodaliśmy oceny widzów z serwisu Filmweb - tak dla ułatwienia wyboru.

Planeta Singli

"Planeta Singli" (2016) to romantyczna komedia z Agnieszką Więdłochą i Maciejem Stuhrem. Historia o nauczycielce, która zmaga się z różnymi miłosnymi perypetiami, co prowadzi ją przed kamery. Udział w reality show o szukaniu miłości prowadzi do serii zabawnych i wzruszających wydarzeń. Ocena Filmweb: 7,0.

Serce w chmurach

"Serce w chmurach" (Love at First Sight, 2023) to komedia romantyczna na Netflix, w której gra Haley Lu Richardson i Ben Hardy. Grani przez nich Hadley i Oliver poznają się podczas lotu z Nowego Jorku do Londynu, ale potem los ich rozdziela. Chcą spotkać się ponownie. Czy im się to uda? Ocena Filweb: 6,3.

Do wszystkich chłopców, których kochałam

"Do wszystkich chłopców, których kochałam" (To All the Boys I've Loved Before) z 2018 roku to ekranizacja bestsellerowej powieści Jenny Han. Nastoletnia Lara Jean pisze sekretne listy miłosne do chłopaków, którzy jej się podobają. Miały nie być nigdy wysłane. Przypadkowo jednak trafiają do adresatów, a życie uczuciowe Lary staje na głowie. Ocena Filmweb: 6,8.

Swatamy swoich szefów

"Swatamy swoich szefów" (Set It Up) z 2018 r. to film o miłości z Zoey Deutch, Lucy Liu, Glenem Powellem i innymi lubianymi aktorami. Dwójka przepracowanych asystentów postanawia zeswatać swoich wymagających szefów, aby zyskać więcej wolnego czasu. Co z tego wynika? To trzeba zobaczyć - widzowie często wspominają, że to bardzo lekka i przyjemna komedia romantyczna. Ocena Filmweb: 6,2.

Na pewno, być może

"Na pewno, być może" (Definitely, Maybe z 2008 r.) to kilka historii o miłości. Ojciec opowiada o nich swojej córce. To relacje o młodzieńczych porywach serca, wśród których znajduje się opowieść o matce dziewczynki. Czy Maya potrafi odgadnąć, który opis dotyczy poznania się jej rozwodzących się obecnie rodziców? W rolach głównych Ryan Reynolds, Rachel Weisz, Isla Fisher i Elizabeth Banks. Ocena Filmweb: 6,9.

Chyba na pewno ty

"Chyba na pewno ty" (Always Be My Maybe) z 2019 r. to komedia romantyczna na Netflix, do której scenariusz napisał wraz z Michaelem Golamco Rendall Park (zobaczymy go też na ekranie). Dawni przyjaciele z dzieciństwa, Sasha i Marcus, spotykają się po latach i odkrywają, że mimo różnych ścieżek życiowych, wciąż coś ich łączy. To przyjemny, lekki film o miłości na walentynki. Ocena Filmweb: 5,8.

Jak stracić chłopaka w 10 dni

"Jak stracić chłopaka w 10 dni" (How to Lose a Guy in 10 Days, 2003) z Kate Hudson jako Andie i Matthew McConaughey w roli Bena. Ben zdecydował się założyć ze swoimi współpracownicami, że w krótkim czasie rozkocha w sobie jedną z kobiet. Tak się składa, że trafił właśnie na Andie - dziennikarkę, która ma własny plan na tę relację. Szalona komedia romantyczna pełna zabawnych zwrotów akcji. Ocena Filmweb: 6,8.

Dziennik Bridget Jones

"Dziennik Bridget Jones" (2001) z Renée Zellweger w roli tytułowej Bridget to już klasyk, jeśli chodzi o najlepsze filmy romantyczne. Singielka z Londynu, która postanawia zmienić swoje życie, prowadzi specjalny dziennik. Jej zabawne perypetie miłosne z od lat urzekają kolejnych widzów. W rolach głównych obok Zellweger grają Hugh Grant i Colin Firth. Ocena Filmweb: 7,1.

A może coś innego? Nie tylko Netflix ma fajne filmy o miłości

"Notting Hill" (1999) to już klasyk, jeśli chodzi o najlepsze filmy o miłości. Historia Williama, właściciela księgarni (Hugh Grant), do której pewnego dnia niespodziewanie wchodzi słynna gwiazda filmowa (Julia Roberts). Kiełkuje romans, ale nic nie jest takie, jakie się na początku wydawało... Ocena w serwisie Filmweb: 7,1. "Notting Hill" można obejrzeć w serwisie SkyShowtime.

"Pretty Woman" (1990) można natomiast zobaczyć na Disney+. Bogaty adwokat Edward (Richard Gere) poznaje Vivian (Julia Roberts), młodą kobietę dorabiającą jako dziewczyna do towarzystwa. Ich relacja ewoluuje, ukazując zderzenie dwóch różnych światów. Ocena Filmweb: 7,4.

